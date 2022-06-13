妥瑞氏症報你知！患者易說髒話、發怪聲 全因大腦出問題
▲開業精神科醫師楊聰財表示，妥瑞氏症是一種大腦的疾病，通常成年之後有一半患者的症狀會緩解，得靠藥物及教導減壓緩解。（圖／NOEnews資料照片，楊聰財醫師提供）
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▲開業精神科醫師楊聰財表示，妥瑞氏症是一種大腦的疾病，通常成年之後有一半患者的症狀會緩解，得靠藥物及教導減壓緩解。（圖／NOEnews資料照片，楊聰財醫師提供）
有一位媽媽昨（12）日帶著兒子到電影院觀賞電影《捍衛戰士》，但因為孩子有妥瑞氏症，不時發出怪聲音，讓其他觀眾感覺被干擾大罵，最後這位媽媽帶著孩子離場，這個事件被其他觀眾分享到臉書社團「Gangs of Tian Mu天母幫」，引發外界正反不一的議論。開業精神科醫師楊聰財指出，妥瑞氏症其實是一種神經運動疾病，患者會不自覺發生肢體抽動、聳肩、眨眼、跺腳甚至發出怪聲，注意力也容易不集中，經常被誤認頑劣、壞學生，其實患者的智力並沒有問題，症狀也可以透過藥物控制，只要身旁親友多鼓勵患者做放鬆練習，就能有助於減緩症狀。
楊聰財指出，妥瑞氏症真正致病原因還不明，主要是患者大腦中「皮質－紋狀體－視丘－皮質迴路」的動作和感覺部分出了問題，主要發病時間多在3歲到18歲之間，其中10到14歲是高峰，如果一等親內有家族病史，遺傳發生機率是正常人的10到100倍，同卵雙胞胎發生比率也比較高。雖然患者智力沒有問題，但很容易有精神上的共病，例如5成的患者會合併有注意力不足過動症，4成患者合併有強迫症，更有許多患者可能出現所謂的「穢語症」，不自覺就會說出類似髒話的怪聲，其實並非有惡意。通常成年之後有一半患者症狀會緩解，但仍有一半的患者會終身有殘餘症狀。
曾有一名汽車業務，因為有妥瑞氏症，平常不自覺就會喊出類似「幹」的聲音，讓他相當困擾，後來除了靠藥物控制以外，他在接洽客戶之前，都會先說明自己的情況，讓客戶不要介意也避免尷尬。另一方面，很多妥瑞氏症的孩子，常常因為症狀會讓老師誤以為是調皮鬼，甚至因為怪異舉動導致孩子的人際關係受到影響，必須靠患者長期自我學習，輔以藥物控制，才能儘速就醫慢慢改善。
楊聰財說，妥瑞氏症患者可以透過藥物控制症狀，所以家長如果察覺到孩子有些奇怪的舉動或症狀，就應該儘速就醫治療。另一方面，妥瑞氏症患者容易因為心裡緊張導致症狀惡化，必須合併透過放鬆訓練降低患者壓力，例如可以透過早中晚的腹式呼吸，充足睡眠及運動等良好生活習慣，慢慢放鬆身心，如果孩子會發出類似髒話的聲音，也可以教導孩子如何妥善的處理，例如不定期會發出「幹」，後面就可以接著說「什麼」，比較不會引起身旁的人異樣眼光。
楊聰財也呼籲民眾，妥瑞氏症的患者其實就身體生病了，他們絕對不是有惡意，外界可以多給一點關心與耐心，減少責備，可以讓患者社會多接觸，也有助於緩解症狀。