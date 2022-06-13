載屍真相曝！騎士猛催油門 後座婦驚悚「大法師式摔車」
新竹一名網友，在臉書社團中上傳一段行車紀錄器，畫面中顯示，原PO行經園區一路與光復路口時，突然被一輛雙載機車高速「刷卡」，但隔沒多久後，後座的婦人就因重心不穩，直接往後「倒栽蔥」摔倒在地，影片一曝光，立刻引來網友熱議，有人指出，該名騎士其實是載已死亡的女子，但警方則表示，目前未接獲報案。
事後了解，其實真相是「孫子載阿嬤去好市多」，而警方目前已聯繫上當事人，後座的阿嬤僅輕微擦挫傷，並無生命危險，另外，路口監視器也示，該婦人倒地後還有自行起身，並非網友所言是「往生者」，讓眾多網友鬆一口氣。
據行車紀錄器顯示，當時有一輛雙載機車從畫面右側竄出，但騎士突然猛催油門，瞬間讓婦人重心不穩，整個人往後仰與機車平行，隨後騎士一個轉彎，又把婦人往右甩，豈料下一秒婦人就直接「倒頭栽」，頭部墜地，滾數圈後才停下。
騎士發現婦人掉下車後，立刻將車停在路中間，衝上前扶人，亦有好心路人，將車擋在後方，避免造成追撞意外，事後警方調閱路口監視器，發現該名婦人沒隔多久就自行上車離去，警方目前已聯繫上當事人，後座的阿嬤僅輕微擦挫傷。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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