為放連假而週六補課！教團反對：學習效果差

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林碩杰指出，目前常常彈性調整放假，「一直彈、彈不完」，學校是教育單位，學期中不該連續放假、連續上課，又為了放連假而補課，補課其實很難安排進度，且學習效果奇差，應該能免則免、見紅放就好，尤其剛開學期間，各項事務繁雜，恐不宜連假又補課。
全教產指出，根據過往經驗，因補課連上6天班，師生均感疲累，且補課造成上班族週末無法好好休息，進而讓次週上班時更倦怠，這種放假方式應適可而止，建議依日曆該上班就上班、該放假就放假，有放連假需求者，可自行請假。
全教產表示，明年還有2月18日（補228連假）、3月25日（補清明連假）、6月17日（補端午連假）及9月23日（補國慶連假）等需要週六補班補課，實在擾民，盼教育部考量課程完整性、學生學習效果，適度改變現狀。
台灣高中職學生自治聯盟主席胡采靈接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，週六補課確實影響學生學習，許多學生週六要補習，補習班就得配合學校調課，造成學生連續好幾天上課、學習效果很差；或有些學生會在補課當天自行請假，當班級請假人數超過一半，會使正課無法好好上，教師也會有授課壓力，教育部應正視補課效果不如正常上課好，補課不僅影響教師教學，也影響學生學習，且這是很普遍的問題。
至於該如何調整，胡采靈說，連假用週六補課或見紅就休各有利弊，並涉及各縣市教學資源、不同年級學習方式不同等，教育政策應權衡考量。
對此，教育部回應，依「各級學校學生學年學期假期辦法」第4條規定寒假期起迄時間為每年1月21日至2月10日。另行政院人事行政總處日前公告112年政府行政機關辦公日曆表，各政府機關據以辦理並配合彈性調整放假。其中1月20日為小年夜，適逢學生111學年度第1學期最後一天上課日，學校是否配合調整放假及補課，教育部國教署依循往例將邀集全國22個縣市政府、全國家長、教師與校長相關團體代表召開111學年度開學日會議研商。