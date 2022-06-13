腦霧還是失智？精神科醫師「1招」確認　免吃藥復健必學

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開業精神科醫師楊聰財也指出，近期確實有不少新冠肺炎確診康復者來就醫，大多都反映有「腦霧」現象，出現腦力、注意力及記憶力下降的狀況，甚至有上班族表示，自己規劃執行能力也受到影響，不只工作及日常生活都很困擾。觀察也發現，甚至有些患者出現「假性失智」的狀況，日常生活大小事都忘記了。根據國外研究，這極有可能是因為Covid-19病毒導致腦部發炎所致。
楊聰財提醒，要分辨自己是真的失智還是染疫後的「腦霧」後遺症，可以觀察一個重點，如果單純只是「腦霧」，症狀會起起伏伏、時好時壞，但如果是失智症，狀況只會越來越差，如果民眾不能確定，建議還是到專業醫療單位就醫，由科學評估來判斷。
蘇一峰則建議，應該先注意疑似「腦霧」病徵之外，是否有其他「急症」的情形，譬如還出現手腳沒力，這有可能是中風的前兆，建議合併家醫科、一般內科或神經內科就醫，先確定排除是其他急性的器官性問題。蘇一峰也提醒，確診康復者也可能會有憂鬱症、失眠等問題，建議可找身心科醫師，釐清病況或提供幫助睡眠的治療或藥物等專業協助。
但蘇一峰表示，目前「腦霧」治療較侷限，即使是國外也還沒有研究出該如何治療，只提出可以多吃維他命、多運動來保養，有些人會嘗試中醫藥、甚至高壓氧來治療。
要徹底擺脫「腦霧」，除了靠藥物治療以外，楊聰財也提出幾個不花錢的小訣竅，例如康復者可以試試看在睡前練習寫日記，回憶一下當天發生的事情，一來訓練自己的記憶力，二來也可以觀察腦力有沒有受到干擾影響。其次，維持充足的睡眠、養成規律的生活與運動習慣，也是慢慢解決腦霧狀況的好方法，建議康復者多多嘗試。
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