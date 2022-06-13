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腦霧還是失智？精神科醫師「1招」確認　免吃藥復健必學

▲約有2到3成確診康復者反映出現「腦霧」現象，開業精神科醫師楊聰財教1招判斷是腦霧還是失智，民眾也可以透過寫日記方法，訓練腦力慢慢恢復（示意圖／取自pixabay）
▲約有2到3成確診康復者反映出現「腦霧」現象，開業精神科醫師楊聰財教1招判斷是腦霧還是失智，民眾也可以透過寫日記方法，訓練腦力慢慢恢復（示意圖／取自pixabay）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-13 12:00:332022-06-13 12:20:11

國內新冠肺炎疫情嚴峻，光是今年已累計本土確診個案突破280萬，不少染疫康復者仍感受身體有所不適，除了咳嗽、胸悶等「長新冠」後遺症，最多民眾討論的便是「腦霧」情形。究竟「腦霧」有哪些症狀，該怎麼檢測就醫呢？開業精神科醫師楊聰財透露「關鍵1招」自我判斷；北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰強調，國內約有2到3成確診民眾康復後都出現「腦霧」的症狀，不過建議還是應該先解決身體器官的「急症」，再透過身心科醫師協助慢慢解決腦霧。

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蘇一峰表示，目前僅英國研究，感染新冠肺炎後致海馬迴萎縮1/4，可能因此造成「腦霧」，但尚無法直接證實。國內約有2至3成的確診民眾，康復後都有抱怨腦霧的情形，主要是感染過Omicron的民眾返回職場後，發現反應遲鈍、記憶力變差、注意力不集中等問題，甚至影響到日常生活。

開業精神科醫師楊聰財也指出，近期確實有不少新冠肺炎確診康復者來就醫，大多都反映有「腦霧」現象，出現腦力、注意力及記憶力下降的狀況，甚至有上班族表示，自己規劃執行能力也受到影響，不只工作及日常生活都很困擾。觀察也發現，甚至有些患者出現「假性失智」的狀況，日常生活大小事都忘記了。根據國外研究，這極有可能是因為Covid-19病毒導致腦部發炎所致。

▲命理專家楊登嵙指出，肖猴、鼠、馬、龍者，今年要小心意外發生，而肖虎、兔者健康運最差，建議保持良好作息增強體魄。（示意圖／取自Shutterstock）
▲確診民眾康復後仍有健康疑慮，建議找醫療單位尋求專業協助。（示意圖／取自Shutterstock）
楊聰財提醒，要分辨自己是真的失智還是染疫後的「腦霧」後遺症，可以觀察一個重點，如果單純只是「腦霧」，症狀會起起伏伏、時好時壞，但如果是失智症，狀況只會越來越差，如果民眾不能確定，建議還是到專業醫療單位就醫，由科學評估來判斷。

蘇一峰則建議，應該先注意疑似「腦霧」病徵之外，是否有其他「急症」的情形，譬如還出現手腳沒力，這有可能是中風的前兆，建議合併家醫科、一般內科或神經內科就醫，先確定排除是其他急性的器官性問題。蘇一峰也提醒，確診康復者也可能會有憂鬱症、失眠等問題，建議可找身心科醫師，釐清病況或提供幫助睡眠的治療或藥物等專業協助。

但蘇一峰表示，目前「腦霧」治療較侷限，即使是國外也還沒有研究出該如何治療，只提出可以多吃維他命、多運動來保養，有些人會嘗試中醫藥、甚至高壓氧來治療。

要徹底擺脫「腦霧」，除了靠藥物治療以外，楊聰財也提出幾個不花錢的小訣竅，例如康復者可以試試看在睡前練習寫日記，回憶一下當天發生的事情，一來訓練自己的記憶力，二來也可以觀察腦力有沒有受到干擾影響。其次，維持充足的睡眠、養成規律的生活與運動習慣，也是慢慢解決腦霧狀況的好方法，建議康復者多多嘗試。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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