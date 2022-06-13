COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

伊朗移除監視器引疑慮　IAEA疾呼即刻恢復核談判

▲國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）敦促伊朗「即刻」重返核子談判，以避免危機，讓挽救2015年核協議「難上加難」。伊朗國旗。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）敦促伊朗「即刻」重返核子談判，以避免危機，讓挽救2015年核協議「難上加難」。伊朗國旗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-13 11:55:35

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）今天敦促伊朗「即刻」重返核子談判，以避免危機，讓挽救2015年核協議「難上加難」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
聯合國本月8日通過決議譴責伊朗不合作，伊朗本週便將國際觀察員監控伊朗核子活動的攝影機訊號切斷，以示回應。

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）在美國有線電視新聞網 （CNN）今天播出的專訪中表示，27台監控攝影機「已被移除」，並稱這是「非常嚴重的舉動」。

葛羅西還說：「最近經驗告訴我們，伊朗開始對國際觀察員說『滾回家』之類的話絕非好事…情況變得更棘手得多。」

法新社報導，2015年列強與伊朗達成核子協議，西方放寬對伊朗嚴厲的經濟制裁，以換取伊朗約束核子活動。

但在2018年，時任美國總統川普單方面退出核協議，並對伊朗恢復制裁，促使伊朗開始不履行承諾。尋求恢復核協議的談判去年展開，但自今年3月以來談判便停滯不前。

葛羅西在CNN專訪中說，他已告訴伊朗對口單位：「我們現在必須坐下來談，必須改正現況，我們必須繼續合作。」

「對伊朗而言，要取得外界信心、取得為推動他們的經濟而亟需的信任，唯一方式…就是讓IAEA觀察員在場。」

葛羅西表示，在沒有監控攝影機的情況下，IAEA很快將無法宣布，伊朗核子計畫是否如同德黑蘭當局一再堅稱屬「和平」用途，或伊朗是否在發展核彈。

葛羅西說，即使伊朗幾個月後讓攝影機重新連線，他們在這段沒連線期間所做的任何事仍是秘密，可能從事煉製作業，除非有協議才知道狀況。

因此他表示，伊朗最近的作為會讓「恢復核協議變得難上加難」。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110613

香港明報：中共20大須探討打擊黑幫新辦法

外縣市可直接派車！恩恩爸：不懂新北為何還要先通知1922

台中貨櫃場工安意外！堆高機吊架傾倒　操機員OHCA搶救中

家產全被火燒光　新住民靠讀書走過人生低潮期

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀