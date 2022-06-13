譯文確定遺漏「沒法派車」！消防局：內容以雙方通話為主
新北市中和區2歲男童（恩恩），4月14日在家中因確診昏迷，家屬打電話求救等了81分鐘救護車才到，最終恩恩與病魔抵抗6天後，仍不幸離世，事後恩恩父親要求相關單位提供通聯記錄，但在恩恩爸重聽錄音時卻發現，在第一通電話的譯文中，消防局遺漏了一句「沒有辦法派車，要通知1922」，因此要求消防局說明，消防宣導科專員陳顥丰則回應，譯文僅記錄受話方、值勤員的對話內容為主，無關雙方通話的內容，不會出現在譯文中。
據了解，恩恩爸昨天（12日）深夜在臉書PO文指出，核對聽取消防局錄音時做的譯文筆記，發現其中竟遺漏了關鍵的一句話，事發當日下午17時59分，太太撥打第一通求救電話中，已經清楚表達孩子狀態很差、意識不清，請求盡快派遣救護車，但當值勤員在安撫妻子情緒時，旁邊卻有另一個聲音說到「沒有辦法派車，要通知1922」，因此質疑消防局為何這句話沒有出現在譯文中，恩恩爸今天（13日）稍早也親自前往新北市消防局，再次確認錄音內容，並要求說明。
恩恩爸表示，這句話相當關鍵，直接影響到通話結束後，消防局是否派車，同時也說到「之前看過很多資訊，在緊急昏迷狀態下，外縣市是直接派車，同步聯絡衛生局、醫院等單位，但4/14當天，處理流程卻是一動等著一動，我也不解，為什麼後面會出現不能派車這句話。」
新北市消防局宣導科專員陳顥丰回應，錄音檔內確實有出現「沒有辦法派車，要通知1922」等語，但當下情況是同仁在提醒執勤員，要先去確認有沒有通報衛生單位確診情事，才會有這句話出現。
另外，對於這段話沒有出現在譯文中，陳顥丰則表示，先前有像恩恩爸說明，譯文的內容僅記錄受話方、值勤員的對話內容為主，因此無關雙方通話的內容，就不會出現在譯文中，這段期間消防局多次邀請恩恩爸來聽錄音檔，比對譯文內容，上一次恩恩爸也沒有提出問題，語未強調，消防局沒有隱匿任何事，如果未來恩恩爸需要聽錄音，消防局還是會全力配合。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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