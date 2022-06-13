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全球物價漲不停！稻米被點名　專家：一堆亞洲國家恐遭殃

▲有外媒報導指出，稻米不排除會是下一項價格飆漲的糧食，如此一來恐會令以稻米為主食的亞洲國家受到更大打擊。示意圖。(圖／Shutterstock)
▲有外媒報導指出，稻米不排除會是下一項價格飆漲的糧食，如此一來恐會令以稻米為主食的亞洲國家受到更大打擊。示意圖。(圖／Shutterstock)

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-13 11:40:18

受到新冠肺炎疫情、俄烏戰爭等多重因素衝擊，過去幾個月，全球都迎來物價不停上漲的窘境，許多國家為了舒緩國內供應短缺問題，紛紛祭出各種出口禁令，加劇了危機。有外媒報導指出，稻米不排除會是下一項價格飆漲的糧食，如此一來恐會令以稻米為主食的亞洲國家受到更大打擊。

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綜合《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）等外媒報導，過去幾個月，因為疫情和戰爭影響，糧食運輸受阻，肥料和能源成本陸續喊漲，接著從小麥、其他穀物、肉類、食用油等，許多食材的價格也隨之飆升。

生活成本大大提高，讓老百姓大喊吃不消，在許多國家都掀起抗議潮，為了平息民怨，印度、印尼等國家，都已陸續通過食品出口禁令，限制小麥、棕櫚油等出口。

報導指出，雖然目前稻米並沒有短缺問題，產量依然富足，但小麥價格上漲，加上農業成本普遍上升，是否會推高稻米價格，將是接下來要關注的重點之一。

報導並引用聯合國糧食及農業組織（FAO）上週公布的最新數據（5月），顯示國際大米價格已連續5個月攀升至12個月的高位。由於許多亞洲國家的人民都以稻米為主食，加上有些地區，如東帝汶、寮國、柬埔寨等，原本就有糧食不安全的問題，因此米價上漲對亞洲居民的影響不容小覷。

日本野村銀行首席經濟學家華瑪（Sonal Varma）表示，未來需要密切監控稻米價格，因為小麥價格上漲，可能會導致人們更多以米來做替代使用，增加需求並降低現有庫存量，還須提防會有更多國家祭出糧食保護主義。

根據《路透社》5月底引述泰國官員的說法，泰國和越南正在協商調高稻米出口價格；本月6日的報導則說，有4家出口業者表示，稻米交易商過去2週已買進更多印度稻米，讓專家憂心印度在未來幾週內，繼小麥和糖以後，也將對稻米實施出口禁令。

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