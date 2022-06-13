全球物價漲不停！稻米被點名　專家：一堆亞洲國家恐遭殃

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生活成本大大提高，讓老百姓大喊吃不消，在許多國家都掀起抗議潮，為了平息民怨，印度、印尼等國家，都已陸續通過食品出口禁令，限制小麥、棕櫚油等出口。
報導指出，雖然目前稻米並沒有短缺問題，產量依然富足，但小麥價格上漲，加上農業成本普遍上升，是否會推高稻米價格，將是接下來要關注的重點之一。
報導並引用聯合國糧食及農業組織（FAO）上週公布的最新數據（5月），顯示國際大米價格已連續5個月攀升至12個月的高位。由於許多亞洲國家的人民都以稻米為主食，加上有些地區，如東帝汶、寮國、柬埔寨等，原本就有糧食不安全的問題，因此米價上漲對亞洲居民的影響不容小覷。
日本野村銀行首席經濟學家華瑪（Sonal Varma）表示，未來需要密切監控稻米價格，因為小麥價格上漲，可能會導致人們更多以米來做替代使用，增加需求並降低現有庫存量，還須提防會有更多國家祭出糧食保護主義。
根據《路透社》5月底引述泰國官員的說法，泰國和越南正在協商調高稻米出口價格；本月6日的報導則說，有4家出口業者表示，稻米交易商過去2週已買進更多印度稻米，讓專家憂心印度在未來幾週內，繼小麥和糖以後，也將對稻米實施出口禁令。