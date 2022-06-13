國民黨願成立1922調閱委員會　綠委：配合新北當丑角

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鄭運鵬指出，1922是因為這是疫情成立免付費諮詢專線，提供國人不分縣市、疫情通報、傳染病諮詢，防疫政策、措施宣導，專線是24小時免費付費專線，有各種語言，現在用外包方式請更多人給國人諮詢。
而國民黨團願意成立1922調閱委員會，鄭運鵬說，過去2年多新北哪台救護車是1922派出，如果沒有的時候，恩恩4月14日不幸事件被新北勤務中心耽誤，卻是調閱1922通聯紀錄，這是政治炒作動作，要把新北市責任推給中央、指揮中心，對恩恩家屬來說，是二度傷害、是非常不公平。
鄭運鵬說，6月6日恩恩爸到新北市政府，新北演出一場戲，沒想到國民黨跟著扮丑角，給國人看要在立法院成立1922調閱小組。他呼籲國民黨若心中真的有恩恩小朋友寶貴生命、真想改善勤務中心作為，不如就重新演給全國看，讓大家檢查當天發生什麼事。
鄭運鵬指出，很難想像警政署長出生的侯友宜，辦案用演戲的，國民黨視而不見，卻去調閱沒有公權的、沒有派過救護車的1922；新北勤務中心演真相要不要調閱，要調閱先調閱119，再去講1922，這才是負責任、求真相、讓未來不要不幸事件發生的正確做法。
至於國民黨質疑火化部分，鄭運鵬表示，他求證過內政部，國民黨執政縣市沒有向內政部正式提出現在慣例24小時反對意見；國民黨執政的地方政府．也未再擴大會議中，針對慣例24小時火化提出不同意見。
鄭運鵬說，家屬反應沒辦法見到最後一面，遺體也因火化造成遺憾，他可以理解，但國民黨拿來作為政治炒作，無助於防疫，國民黨整天吵這個，把家屬推到第一線配合國民黨政治攻防，對於防疫、家屬後續沒有正面幫助。