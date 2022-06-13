市場靜待FOMC、央行理監事會　台股難表現恐持續震盪

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PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，美國5月消費者物價指數（CPI）意外再度衝高，較同期大增8.6%，改寫1981年底以來最高，且不包括食品及能源的核心CPI年增率亦來到6%，雙雙高於市場預估。居高不下的通膨數據，澆熄市場對於通膨見頂的期望，聯準會加速升息及延長升息時程的擔憂再度攀升，導致上週四大美股全數重挫。
葉家榮認為，本週全球將高度關注FOMC會議結果及聯準會主席鮑威爾會後談話內容，特別是下半年升息的進程，另外，美國本週亦將公布零售銷售數據，由於市場對通膨、政策不確定性及經濟前景感到不安，預期本週美股難再延續之前的反彈行情，盤面將呈現觀望氣氛。
至於台股，PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻表示，由於上週美國公布CPI劣於市場預期，導致市場預期本週FOMC會議結果可能持續往加速升息方向前進，加上台灣央行理監事會議也將於本週四登場，市場大多認為央行利率可能「連二升」，升息幅度可能在半碼至1碼之間，預期在國內外兩大重要會議之前，指數較難有明顯的表現。
賴正鴻進一步指出，這波台股自底部的反彈格局確立，惟上週五公布的美國CPI數據高於市場預期，加上FOMC會議在即，預估市場恐持續保守觀望，整體成交量能不振，研判季線上方賣壓仍大，本週台股仍將呈現震盪走勢。
不過，台股企業獲利仍有硬底子，賴正鴻說明，晶圓龍頭大廠5月營收續創歷史新高，達1857億元，月增幅7.6%，年增幅更高達65.3%，雖然近期半導體面臨庫存調整，但晶圓龍頭大廠技術領先，加上車用、高效運算需求暢旺，產能利用率仍滿載，今年營收可望成長三成之多，有利於替台股注入強心針。
另外，台灣經濟也相當強勁，賴正鴻說明，根據最新公布台灣5月出口數據，規模達420.8億美元，不僅年增幅12.5%，更創下歷年最強5月紀錄，雖然中國封城干擾部分出貨動能，但新科技應用加上油價位處高檔，因此成功締造連23紅紀錄，此外，工研院預估今年製造業產值將成長6.04%，基本面仍偏強勁。