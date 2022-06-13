員警闖民宅酒測!　原來是這樣~

針對台中市劉姓女士控訴員警追進民宅強行要求酒測，造成她從梯摔傷一事，台中市警五分局今日上午做出說明，警方表示劉女違規駕駛，經警方鳴笛示警仍拒檢，駕車逃逸至住處社區時才下車接受員警酒測棒初?酒測，顯示有酒精反應，之後卻即拒絕吹測酒測器，並快?跑進民宅躲避警方執法，至於員警鍥而不捨進入社區嚴正執法，是否過當？督察組已著手調查。
台中市第五分局說明，東山所員警執行6月11日2時52分巡邏勤務，發現一部自小客車於北屯區東山路一段、翔順路口左轉進入東山路一段503巷34弄時未打方向燈，經員警開啟巡邏車警示燈、警鳴器、按鳴喇叭示警停車，駕駛人仍不停車。直至抵達住宅社區門口，因該社區路口有鐵門阻隔，待車輛停於鐵門前，員警立即下車敲窗示意接受攔查，為駕駛仍不下車，等待社區鐵門開啟後，加速進入社區內後才下車接受盤查。
員警告知駕駛上述違規，並詢問為何不配合接受攔查，駕駛稱自己有重聽，詢問過程，警方聞到劉女身上散發酒味，經以酒精檢知器初?試吹，呈現有酒精反應。警方告知依法須實施酒測，並告知相關吹測規定，駕駛聽聞後仍表示未飲酒，警方依法現場讓其休息15分鐘，並提供杯水漱口，惟過程中駕駛消極不配合警方實施酒測，警方全程多次告知劉女酒駕拒測之法律效果，期間劉女為躲避警方告知權益事項，而有跑進入其住宅，警方考量拒測影響民眾權益甚鉅，未完成相關事項告知，遂有暫阻民眾逃跑之行為。
分局表示，員警對劉女違規拒檢且逃逸的行為，鍥而不捨地追查屬合法，但執法過程是否合宜，督察組已進行細部瞭解。至於劉女士是否要提出告訴，警方尊重她的權益。