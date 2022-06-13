外縣市可直接派車！恩恩爸：不懂新北為何還要先通知1922

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此時，旁邊有個聲音突然告訴這名值勤員「沒辦法派車，要通知1922」，也因為這句話，這名值勤員接著對妻子說「妳打過1922了嗎？有沒有聯絡其他衛生單位」，妻子回覆「1922我們打過了，可是衛生局、衛生所打不通」。
林先生說，「沒辦法派車，要通知1922」這句話很關鍵，原因在於會嚴重影響119後面派車與否的決定，自己看了很多資訊，就是在緊急昏迷狀態下，外縣市是直接派車出去，消防局會同步聯絡衛生局，衛生局也會聯絡好醫院。
可是，新北市在4月14日當天是一動（作）等著一動（作），他不解為何會出現不能派車要通知1922這句話，他會重新聆聽錄音檔確認這句話，並與新北市消防局討論並請消防局說明。
林先生說，這句話沒有出現在譯文，是自己6日到新北市消防局聆聽音檔時隨手記下的筆記，當下沒有特別想法，在這些時日聽取熱心朋友建議後覺得這句話非常關鍵。
林先生說，4大塊拼圖，中央的1922錄音檔最早給，後續也收到1922橫向中華電信聯繫佐證紀錄，新北市消防局部分，消防局與妻子8通通話錄音只給聽不給帶走，他手上僅有譯文，至於橫向聯繫消防局對衛生局、消防局對醫院或衛生局對醫院，這些重要拼圖是付之闕如，完全沒有收到。
新北市消防局表示，恩恩爸爸第1次來聽錄音檔時，對於譯文內容表示沒有問題，消防局完全沒有隱匿情事，未來任何時間恩恩爸爸有需要，都能來聆聽錄音檔比對。至於恩恩爸爸提到的那段插話，其實完全不影響消防局後續救護派遣流程。（編輯：張銘坤）
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