COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

土國阻瑞典芬蘭加盟　北約：馬德里峰會前難解決

▲北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格表示，土耳其反對瑞典、芬蘭加入北約的爭議，可能無法在本月稍後登場的北約峰會上及時解決。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格表示，土耳其反對瑞典、芬蘭加入北約的爭議，可能無法在本月稍後登場的北約峰會上及時解決。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-13 12:23:43

（中央社芬蘭楠塔利12日綜合外電報導）北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格今天表示，土耳其反對瑞典、芬蘭加入北約的爭議，可能無法在本月稍後登場的北約峰會上及時解決。

我是廣告 請繼續往下閱讀
史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北大西洋公約組織（NATO）正努力解決土耳其提出的「合理」擔憂。

史托騰柏格先前堅稱，北約將「張開雙臂」歡迎瑞典、芬蘭加盟，但土耳其堅決反對。

土耳其指控瑞典、芬蘭庇護武裝團體庫德工人黨（Kurdistan Workers Party）；庫德工人黨遭土國和其西方盟邦列為「恐怖組織」。

史托騰柏格今天在芬蘭與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）召開聯合記者會時說：「我希望儘快看見問題獲得解決。」

但他也說，「在馬德里舉行的峰會從不是最後期限」。

史托騰柏格6月稍早訪問華府時表示，他「希望」能在北約峰會於6月28日登場前解決這個問題。

史托騰柏格表示，土耳其提出的是合理擔憂。

他說：「這與恐怖主義有關，也和武器出口有關。」

他強調說：「我們必須瞭解並記得，沒有其他北約盟邦比土耳其遭受更多恐怖攻擊，且土耳其是具有戰略地理位置的重要盟友。」

瑞典、芬蘭向來特別小心，避免激怒鄰近的俄羅斯，但在俄國入侵烏克蘭後，決定申請加入北約。烏克蘭多年來試圖加入北約，但過程停滯不前。

北約接納新成員必須獲得30個成員國一致同意。

瑞典和芬蘭一再對土耳其反對兩國加入北約表示訝異，這兩個北歐國家說，在遞交申請前，安卡拉當局一直支持他們加盟。

尼尼斯托今天重申：「我們對土耳其的立場感到訝異」，強調芬蘭「嚴正看待」相關憂慮。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110613

傳拜登7月出訪沙烏地和以色列　可能見沙國王儲

南非4月洪災累計461死　近90人至今仍失聯

美兩黨參議員達成協議　控槍立法露曙光

伊朗移除監視器引疑慮　IAEA疾呼即刻恢復核談判

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀