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防洩密！蒲亭出訪必「打包」排泄物　阻國外掌握健康狀況

▲俄羅斯總統蒲亭為防止健康狀況外洩，出訪時會將排泄物打包回國銷毀。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭為防止健康狀況外洩，出訪時會將排泄物打包回國銷毀。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-13 12:02:382022-06-13 12:03:33

自俄羅斯對烏克蘭展開入侵行動已逾百日，這段期間除了戰情發展之外，俄羅斯總統蒲亭的健康狀況也成為外界議論話題。近來有外媒踢爆，蒲亭先前出訪國外時，他身邊的保鑣會將他的排泄物回收，以防外國間諜掌握蒲亭的健康狀況。

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根據《商業內幕》報導，法國新聞雜誌《Paris Match》2名調查記者金特（Regis Gente）與魯賓（Mikhail Rubin）的說法指出，負責回收蒲亭排泄物的單位是俄羅斯聯邦安全局（Federal'naya sluzhba bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii，FSB）。特務會先將他的糞便、尿液放入專用的小包包內，最後放入手提箱帶回俄羅斯銷毀。報導中指出，像這樣回收排泄物的案例已經不是第一次見到，過去曾經在2017年5月訪問法國、2019年訪問沙烏地阿拉伯時都曾發生過。

蒲亭還在2019至訪問法國期間被拍到，他與6名隨扈一同走進廁所，事後其中一名隨扈拿著包包走出來，但並不清楚裡頭內容物為何。

另外，英國《BBC》記者魯斯塔莫娃（Farida Rustamova）引述蒲亭一名舊識的說法，證實蒲亭在掌權之後，每次出訪都會攜帶私人如廁用具，且「打包」排泄物的作法已經行之有年，不過與她知道的作法有些許不同，據了解，有時候會當場將蒲亭的排泄物銷毀。

美國國防情報局（DIA）前官員考弗勒（Rebekah Koffler）表示，蒲亭擔心自己的健康狀況落入外國情報單位當中，因為他希望塑造出自己能夠無限期統治自己的形象，以防止關於政權更迭的混亂發生。

報導指出，俄羅斯此舉是為了降低外國勢力透過排泄物掌握蒲亭身體狀況的風險，因為過去就至少發生過2起透過排泄物取得情報的案件。

曾有前蘇聯情報人員在2016年時表示，史達林（Joseph Stalin）曾試圖透過排泄物，分析毛澤東以及其他中國高官的身體狀況。先前英國軍事專家傑拉帝（Tony Geraghty）則說，在冷戰時期，英國間諜會過濾蘇聯在東德部隊使用過的「髒廁紙」，因為蘇聯軍人沒有衛生紙，經常使用軍事文件或私人信件代替。

國家領導人出訪國外時，似乎都會避免留下過多身體資訊。《路透社》報導就提到，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在今年二月初與，為避免自身DNA外流，在與蒲亭會面之前，拒絕接受俄方提出的新冠檢測要求。

現年69 歲的蒲亭自俄烏戰爭爆發之後，健康狀況一直備受外界關注，除了不斷有消息指出，他罹患了失智症、帕金森氏症，之前還有消息指出，蒲亭罹患了「快速惡化的癌症」，壽命剩不到三年，且正在逐漸喪失視力。不過相關說法都遭到俄羅斯當局否認。

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