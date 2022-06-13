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養套殺！中國禁台石斑魚　鄭運鵬：用農業逼民進黨政府

▲民進黨立法院黨團今召開輿情回應記者會。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.13）
▲民進黨立法院黨團今召開輿情回應記者會。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.13）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-13 12:07:422022-06-13 12:08:56

中國指出多次在台灣輸入的石斑魚中驗出禁用藥物，將暫停台灣石斑魚輸入。民進黨立委陳亭妃今（13）日指出，台灣將在6月23日的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施協定（SPS）的例會提出。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則表上，這就是中國養套殺的方式，用農業的方式來逼民進黨政府。

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民進黨立法院黨團今召開輿情回應記者會，陳亭妃表示，現在在野黨開始攻擊，現在是石斑魚，請問下一次又是什麼，她要跟所有農民、養殖戶、漁民說，基本上政府已經做好準備，一定會陪所有農漁民站在一起，也會把所有通路做好。

陳亭妃指出，2021年2月25日突然之間就宣佈禁止鳳梨進口到中國，再來就是荔枝、蓮霧禁止進口到中國，前幾天又禁止石斑魚輸入到中國，理由是因為檢驗不合格，有病蟲害，但要求檢驗證據，中國卻都提不出來。

▲民進黨立委陳亭妃指出，從頭到尾就是中國在傷害台灣的農產品。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.13）
▲民進黨立委陳亭妃指出，從頭到尾就是中國在傷害台灣的農產品。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.13）
陳亭妃表示，去年11月4日、今年3月25日都跟世界貿易組織（WTO）、SPS例會要求中方跟我國進行技術對話、提供相關科學檢疫證，但中國都無法提出，根本從頭到尾就是中國在傷害台灣的農產品。

鄭運鵬表示，從鳳梨、釋迦、蓮霧到石斑魚，中國長期以來，就是用養套殺的方式，對台灣的農漁民做政治上的設陷阱。讓農漁民以為有中國市場，等到市佔率套牢之後，最後用下毒下藥、下蟲的方式來殺台灣農漁民，用農業的方式來逼民進黨政府。

陳亭妃說，農委會已經提出的相關措施，一定會透過低利貸款的措施，鼓勵業者分散養殖分險，避免同期間的大量上市，也要強化各項行銷活動，也要加強加工、外銷獎勵措施。

鄭運鵬指出，現在相關農漁業產品會往醫藥、衛生條件更進步的國家輸出，包含日本、美國，其實都得到很好的結果，像這種醫藥、衛生條件比中國更嚴格的國家，都接受台灣高品質的農產品，就不會再依賴中國這種言而無信、只有政治考量的國家。

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