COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

游錫堃揭雲峰飛彈可打到北京　專家：台灣不會打民生目標

▲行政院長游錫堃披露雲峰飛彈可打到北京，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，依據國際法規定台灣不會攻擊平民目標。（圖／NOWnews攝影中心）
▲行政院長游錫堃披露雲峰飛彈可打到北京，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，依據國際法規定台灣不會攻擊平民目標。（圖／NOWnews攝影中心）

記者呂炯昌／台北報導

2022-06-13 12:50:57

立法院長游錫堃昨日於台灣海外網視訊演講時表示，據他所知，雲峰飛彈已經可以打到北京，我國已具備攻擊北京的能力，中國要侵台前須先三思。對此，專家表示，雲峰飛彈的數據是機密因此大多為推測，依據《日內瓦議定書》，台灣的雲峰飛彈只會攻擊軍事目標。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，雲峰飛彈的數據因為官方沒對外公布，只能用國際飛彈史加以推估，國外智庫分析射程900~1200公里，彈頭重量200~250公斤；從國際航空史推測，雲峰飛彈應該有GPS+慣性導航、陀螺儀導航，精準度誤差1000公里射程約40~50公尺之間，若有小型雷達導航，誤差達30公尺。

蘇紫雲分析指出，游錫堃的說法只是形容雲峰飛彈的射程能力，依據《日內瓦議定書》明確規定禁止蓄意攻擊民生目標，從國際法來看不適宜攻擊民生目標，台灣是民主國家也沒有正當性攻擊平民目標，若學俄羅斯攻擊平民，也無法獲得國際支持。

蘇紫雲表示，就台灣的戰略守勢來講，不會採取主動攻擊的行為；就嚇阻戰略來說，不會發起第一擊，而是被動防禦的第二擊，冷戰期間發展，核彈攻擊是「城市交換」（City exchange），傳統攻擊是「打擊軍力」（Counter force），打擊對方機場、雷達站、彈藥庫等軍事目標。

蘇紫雲指出，拿300公斤、500公斤的彈頭打城市顯得不痛不癢，打軍事目標才比較是有嚇阻的角色。


養套殺！中國禁台石斑魚　鄭運鵬：用農業逼民進黨政府

蔣萬安開火回擊黃珊珊：政治人物搖擺投機才會被看破手腳

高虹安若代表民眾黨選新竹　郭台銘最關心：婚事怎麼辦？

談俄烏戰爭啟示　游錫堃證實：雲峰飛彈可打到北京

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀