游錫堃揭雲峰飛彈可打到北京 專家：台灣不會打民生目標
立法院長游錫堃昨日於台灣海外網視訊演講時表示，據他所知，雲峰飛彈已經可以打到北京，我國已具備攻擊北京的能力，中國要侵台前須先三思。對此，專家表示，雲峰飛彈的數據是機密因此大多為推測，依據《日內瓦議定書》，台灣的雲峰飛彈只會攻擊軍事目標。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，雲峰飛彈的數據因為官方沒對外公布，只能用國際飛彈史加以推估，國外智庫分析射程900~1200公里，彈頭重量200~250公斤；從國際航空史推測，雲峰飛彈應該有GPS+慣性導航、陀螺儀導航，精準度誤差1000公里射程約40~50公尺之間，若有小型雷達導航，誤差達30公尺。
蘇紫雲分析指出，游錫堃的說法只是形容雲峰飛彈的射程能力，依據《日內瓦議定書》明確規定禁止蓄意攻擊民生目標，從國際法來看不適宜攻擊民生目標，台灣是民主國家也沒有正當性攻擊平民目標，若學俄羅斯攻擊平民，也無法獲得國際支持。
蘇紫雲表示，就台灣的戰略守勢來講，不會採取主動攻擊的行為；就嚇阻戰略來說，不會發起第一擊，而是被動防禦的第二擊，冷戰期間發展，核彈攻擊是「城市交換」（City exchange），傳統攻擊是「打擊軍力」（Counter force），打擊對方機場、雷達站、彈藥庫等軍事目標。
蘇紫雲指出，拿300公斤、500公斤的彈頭打城市顯得不痛不癢，打軍事目標才比較是有嚇阻的角色。