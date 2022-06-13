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中央公園社群平台(IG)攝影比賽開跑 總獎金達18萬元

▲台中市建設局舉辦的中央公園社群平台(IG)攝影比賽開跑了，不限年齡歡迎參賽。（圖／建設局提供）
▲台中市建設局舉辦的中央公園社群平台(IG)攝影比賽開跑了，不限年齡歡迎參賽。（圖／建設局提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-06-13 12:36:42

台中市中央公園社群平台(IG)攝影比賽開跑！市府建設局表示，今年攝影比賽跳脫一般攝影活動模式，不分組、不限制攝影器材與主題，讓民眾在不受侷限下玩創意，由全民投票選出50名優勝者，每人可獲獎金3600元，總獎金高達18萬元，即日開始徵稿，歡迎高手一起拼獎金。

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建設局長陳大田表示，中央公園啟用後深受民眾喜愛，並迅速成為時下年輕人踩點、打卡的拍照聖地，也是情侶、家庭親子活動最熱門地點，不論是最夯的抹茶湖、造型特殊的天空穹頂、色彩繽紛的視覺體驗區以及秋天的芒草景致，都為都市中景觀帶來不一樣風情，舉辦此次攝影比賽，就是期望透過鏡頭讓民眾一起來欣賞中央公園的美及了解公園特色，

建設局說明，此次攝影比賽時間即日起至79日前，民眾可投稿至比賽網址https://taichungmediavote.azurewebsites.net/或郵寄至104台北市中山區五常街11312樓之2，將篩出符合活動主題的相片，並由全民投票選出50名優勝者，每人可獲得3,600元的獎金。

為鼓勵全民參與，且不分年齡玩轉創意，歡迎親子、情侶甚至銀髮族來參與中央公園的成長，記錄下公園的點點滴滴，上傳社群軟體分享，共同創造中央公園美好回憶。

 

 

 

 


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