免抽直接喝！星巴克今起「限時四天」：全品項買一送一
星巴克之前推出連續24天的數位體驗活動，每天免費抽咖啡買一送一，如果還喝不夠沒關係，星巴克今（13）日起再度限時4天買一送一，且是全品項免抽獎直接喝，新口味、限時飲品趕緊喝起來。全家超商也針對夏季推出限定口味「極選冰咖啡」，大杯特價39元起。
星巴克今（13）、明兩天是「星光好友分享」，6/13、6/14期間下午4點到晚上8點，享全品項買一送一優惠。周三、周四又接著推出會員好友分享，6/15、6/16每日11:00至20:00，星禮程會員到門市內用、外帶皆享全品項買一送一，不過活動需全額使用星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付。
如果不是星禮程會員的民眾別急著哭哭，隨時都能免費加入會員，使用指定支付方式就能享買一送一。但要注意的是，以上連續四天的買一送一活動，每人每次最多買二送二，飲料需當場一次領取。且皆不適用於車道服務、機場門市、高鐵／鐵路站內門市、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市。
全家超商因應夏天到來，將在後（15）日正式推出夏季限定的「極選冰咖啡」。根據業者指出，新品入口可感受柑橘香氣，中段則如巧克力醇厚滑順，並搭配4款全新的「暢飲海洋杯」杯身。6月15日至6月28日期間，大杯極選冰美式特價39元、大杯極選冰拿鐵特價49元。