LovError不認PTT造謠　僅稱「擔心被同事發現才說謊」

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林穎孟也直接當場質疑使用「LovError」、「going70」、「going90」等三個帳號的林姓員工，無論是「隔離不給薪」、「台大醫院看顏色醫療」以及「過年陪女朋友回娘家」等說法，都並非事實，並詢問林姓員工為何要在網路上造謠？對此林員則否認自己有造謠，而是擔心「在網路上發文會被同事發現」。
至於林亮君也針對觀傳局的宋姓科員，在上班時間於PTT八卦版上PO出要求「提供網路行銷執行成果」，質疑他的工作範疇是需要向誰提供網路行銷執行成果？對此宋姓科員指出，由於是三年前發生的事，已經有些不太記得，當時有朋友向他詢問「email的相關格式」，而自己工作所屬也有向網路廣告公司做對接，所以才以此作範本，不過過程中在切換頁面時，不慎將相關內容PO出在八卦版上。
而苗博雅則質疑，交通局運輸資訊科的林姓科長，不僅上班時間使用PTT，更在數次選戰前夕在八卦版上帶風向，除了力捧台北市長柯文哲與民眾黨外，甚至針對其他平時較為「反柯」的市議員加以抨擊。此外林姓科長身為交通局職員，甚至時不時在PTT上抨擊機車族，由於多數時間皆為上班時間，也遭苗博雅抨擊違反公務員行政中立與行政倫理的相關原則。
而針對懲處部分，會展基金會林姓員工遭到記過兩次、無年終獎金；交通局林姓科長遭到記過一次；觀傳局宋姓科員以及公運處政風室林姓主任，分別遭到遭記申誡兩次，其中林姓主任也遭到職務調整。
至於秘書處媒體事務組陳姓聘用研究員（a45806722）因於上班時間在PTT「出版版」發表一篇關於出書心得，從事非公務行為，申誡2次以為警惕；新工處黃姓幫工程司（s50256nt、NCKUkobe）於上班時間使用PTT從事非公務行為，雖然次數不多，但6月8日召開考績會審議，擬予申誡1次處分。
財政建設委員會在專案報告後也決議，要求資訊局提供北市府轄下機關公務電腦，登入PTT或其他網路論壇的相關數據流量多寡資料；並針對交通局林姓科長於網路上的相關言行重啟調查，若有必要重啟處分；此外也要求各局處向委員會議員們，提供當時針對這些公務員進行訪談時的相關紀錄。