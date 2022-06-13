「八音才子」黃文擇辭世　兄霹靂董座黃文章親筆提詞弔念

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霹靂今（13）日也發出聲明如下：
我們景仰、深愛、敬重的巨人八音才子「黃文擇」大師，到天上去演布袋戲了。
霹靂國際多媒體前副董事長黃文擇先生（1956/7/1-2022/6/12）已於6月12日辭世，享壽66歲。霹靂全體員工聞此消息，皆萬般不捨。
黃文擇，台灣雲林人，身為黃家布袋戲家族第四代成員，黃俊雄次子，與兄黃強華（文章）共同創立霹靂國際多媒體股份有限公司。因其聲線多變，在霹靂30多年中，詮釋超過4000多個角色，其渾然天成、收放自如的配音功力，賦予每尊戲偶角色栩栩如生的靈魂，因此有「八音才子」之美譽，是霹靂武林的靈魂人物，單口配音的國寶級大師，一生投入在其熱愛的布袋戲文化，霹靂未來也將秉持前副董事長黃文擇先生將台灣布袋戲文化作為畢生矢志的精神，持續宣揚。
家屬謹遵前副董事長黃文擇先生生前遺願，因疫情期間，後事處理從簡，懇辭奠儀花禮，對於台大醫療團隊辛苦照顧，以及各界媒體、好友與戲迷的關心愛護，家屬表達誠摯感謝。後續將舉辦紀念展，讓喜愛前副董事長黃文擇先生的好友及戲迷們弔念，詳情將另於官網公告。
也請珍愛文擇大師的所有朋友們，能留給家屬一段沉澱的時間。
感謝黃文擇大師一直以來的付出貢獻，4000多個角色在副董的演繹下，有血有肉，數不清的橋段，說不完的戰役。
於耳邊最熟悉的那道聲音，不會離開。全心全意為布袋戲的身影，不會消逝。
文擇大師，謝謝您為布袋戲的貢獻與熱愛。