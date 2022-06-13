孫芸芸澳洲住所曝光！裝潢根本精品屋 眾驚呼：超有質感
「台灣第一名媛」孫芸芸擁有少女容顏、黃金比例身材，即便已跨過不惑之年、生過2胎，依然是正妹一枚，美魔女外貌還被外媒以專題報導。她日前飛到澳洲的家陪伴女兒廖思惟（Trinity）、兒子Zender，昨（12日）在IG曝光住處一隅，宛如精品屋的內部裝潢，令人眼睛為之一亮。
孫芸芸長女廖思惟在澳洲讀大學，先前因為疫情返台，待情況緩和後又回澳洲，孫芸芸最近前往澳洲探望兒女，並分享穿比基尼在海灘曬太陽，以及和孩子的合照，生活好不愜意，最新一張是她將澳洲住家整理好的照片，「空間佈置是我另一個興趣，加上又有一點強迫症，所以每個東西都要擺到我覺得對的位置。」
曝光的相片，鏡頭從客廳往廚房的方向取鏡，可見小巧的客廳大理石桌、沙發及貴妃椅，採大地色系布置，裡頭還有淡藍色小中島櫃與高腳椅，不少傢俱都是木作，物品都擺得整整齊齊，洋溢溫馨和度假風情，孫芸芸表示：「任何時間看得到的地方都要很乾淨不能亂，所有能對齊的東西都同一個方向，所以我很忙碌...家裡舒服看了心情好！」
友人看到照片留言「ㄧ樣樣...我們這叫病態」，孫芸芸回：「冰箱飲料都一排排對齊，毛巾摺的像豆腐，妳是不是也一樣。」網友則說：「從小養成良好習慣很棒」、「家是另一個完全屬於自己私密空間，非常贊同全能美女」、「太賢惠了吧」、「很有質感的美」、「好有品味」！（編輯：楊穎軒）