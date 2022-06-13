COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

孫芸芸澳洲住所曝光！裝潢根本精品屋　眾驚呼：超有質感

▲孫芸芸澳洲住家內部曝光。（圖／孫芸芸IG）
▲孫芸芸澳洲住家內部曝光。（圖／孫芸芸IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-13 13:42:232022-06-13 13:47:45

「台灣第一名媛」孫芸芸擁有少女容顏、黃金比例身材，即便已跨過不惑之年、生過2胎，依然是正妹一枚，美魔女外貌還被外媒以專題報導。她日前飛到澳洲的家陪伴女兒廖思惟（Trinity）、兒子Zender，昨（12日）在IG曝光住處一隅，宛如精品屋的內部裝潢，令人眼睛為之一亮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼已過不惑之齡的孫芸芸保養得宜。（圖／孫芸芸IG）
▲▼已過不惑之齡的孫芸芸保養得宜。（圖／孫芸芸IG）
▲▼已過不惑之齡的孫芸芸保養得宜。（圖／孫芸芸IG）
孫芸芸長女廖思惟在澳洲讀大學，先前因為疫情返台，待情況緩和後又回澳洲，孫芸芸最近前往澳洲探望兒女，並分享穿比基尼在海灘曬太陽，以及和孩子的合照，生活好不愜意，最新一張是她將澳洲住家整理好的照片，「空間佈置是我另一個興趣，加上又有一點強迫症，所以每個東西都要擺到我覺得對的位置。」

▲孫芸芸和廖思惟母女合照。（圖／孫芸芸IG）
▲孫芸芸和廖思惟母女合照。（圖／孫芸芸IG）
▲孫芸芸做日光浴。（圖／孫芸芸IG）
▲孫芸芸做日光浴。（圖／孫芸芸IG）
▲孫芸芸和一雙兒女合影，兒子Zender首度曝光。（圖／孫芸芸IG）
▲孫芸芸和一雙兒女合影，兒子Zender首度曝光。（圖／孫芸芸IG）
曝光的相片，鏡頭從客廳往廚房的方向取鏡，可見小巧的客廳大理石桌、沙發及貴妃椅，採大地色系布置，裡頭還有淡藍色小中島櫃與高腳椅，不少傢俱都是木作，物品都擺得整整齊齊，洋溢溫馨和度假風情，孫芸芸表示：「任何時間看得到的地方都要很乾淨不能亂，所有能對齊的東西都同一個方向，所以我很忙碌...家裡舒服看了心情好！」

▲孫芸芸澳洲住處。（圖／孫芸芸IG）
▲孫芸芸澳洲住處。（圖／孫芸芸IG）
友人看到照片留言「ㄧ樣樣...我們這叫病態」，孫芸芸回：「冰箱飲料都一排排對齊，毛巾摺的像豆腐，妳是不是也一樣。」網友則說：「從小養成良好習慣很棒」、「家是另一個完全屬於自己私密空間，非常贊同全能美女」、「太賢惠了吧」、「很有質感的美」、「好有品味」！（編輯：楊穎軒）

許瑋甯婚後最辣尺度！隱密沙灘大解放　高衩泳衣露水蜜桃

58歲張雅琴穿真理褲！大露白玉纖腿　萬人驚：好像美少女

孫芸芸44歲了！同框正妹女兒出現驚人畫面　網友懷疑人生

不老仙妻舊照比現在老!53歲近況像學生　網:竟越活越年輕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀