月薪３萬起！高雄航站助理消防員6月1３日開始報名

交通部民航局高雄國際航空站招考助理消防員3名，自6月13日起至6月30日止，凡經錄取者須接受320小時之機場消防人員訓練，訓練期間每月支給2萬5250員訓練津貼，訓練合格者起薪為3萬778元起，工作地點以受雇機關所在地為初始工作地點，後續民用航空局可視業務需要，予以調動。
高雄國際航空站表示，這次助理消防員報考資格為未具雙重國籍或多重國籍之中華民國國民，年滿18歲以上93年7月15日(含以前出生者)，高中(職)以上學校畢業者、具汽車駕照，且出具公立醫院或教學醫院(不含衛生所)體檢合格證明。
甄試共分為學科測驗(30分)、體能測驗(70分)，甄試日期訂為7月16日舉行，筆試科目為國文(20分)、消防常識(20分)，體能測驗包括3000公尺跑步、舉重、負重跑步、單槓及爬竿等5項，其中體能測內若有一項未達基本分者該項目以零分計，體能總分未達’35分者或單項零分者不予錄取。放榜日期為7月25日，錄取報到日為8月19日。備取期間為自甄選結果確定次日起3個月內起算。
高雄國際航空站表示，招募甄試簡章及報名方式可至官網最新消息中查詢，上述各項測驗日期，將以各應考人收到之試前通知為主，敬請應考人屆時留意。