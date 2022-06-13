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高雄男嬰確診！感染源不明　父母、醫院相關者採檢均陰性

▲高雄一名6日出生的男嬰確診COVID-19，但父母都未染疫。高雄聖功醫院內科部主任醫師賴炳彰（後左）13日出面接受媒體聯訪表示，相關工作人員快篩、PCR採檢都是陰性，男嬰目前感染源仍不明。（圖／聖功醫院提供）
▲高雄一名6日出生的男嬰確診COVID-19，但父母都未染疫。高雄聖功醫院內科部主任醫師賴炳彰（後左）13日出面接受媒體聯訪表示，相關工作人員快篩、PCR採檢都是陰性，男嬰目前感染源仍不明。（圖／聖功醫院提供）

中央社

2022-06-13 13:56:31

（中央社記者曾以寧高雄13日電）高雄一名6日出生的男嬰確診COVID-19，但父母都未染疫。協助生產的高雄聖功醫院今天出面說明，相關工作人員快篩、PCR採檢都是陰性，男嬰目前感染源仍不明。

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高雄聖功醫院內科部主任醫師賴炳彰今天出面接受媒體聯訪表示，相關工作人員當天已在第一時間快篩並進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR檢測，昨晚檢查結果全數陰性，並已通報衛生局，目前感染源不明。

聖功醫院新聞稿指出，這名產婦於6月4日進行入院前篩檢，結果陰性，6日剖腹產，嬰兒送至嬰兒室，至11日出院轉至其他產後護理機構前，皆未離開。

院方表示，母嬰轉至護理機構時，父母回報新生兒快篩陽性，院方立即刻召回相關人員進行快篩，皆為陰性。12日再召回相關人員加做PCR採檢，昨晚10時多報告結果出爐，全為陰性。

民眾向媒體投訴，自己院產下一名男嬰，但要轉到月子中心時，卻發現孩子染疫，爸媽則都未染疫，懷疑生產醫院發生院內感染，才傳染給小朋友。

高雄市政府衛生局長黃志中昨天在市府防疫記者會上說明，已安排男嬰入住醫學中心加護病房進行後續診治，至於原生產醫院，則已要求所有相關人員採檢，盼盡速釐清感染源。（編輯：黃世雅）1110613

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