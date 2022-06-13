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股匯雙殺！權值股壓盤　台股開低走低、終場下跌389點

▲台股13日開盤後跳空大跌逾350點，盤中一度跌400多點，終場下跌389.14點，收在16070.98點，跌幅2.36%，成交金額僅新台幣2292.58億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股13日開盤後跳空大跌逾350點，盤中一度跌400多點，終場下跌389.14點，收在16070.98點，跌幅2.36%，成交金額僅新台幣2292.58億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-13 14:09:08

美股10日4大指數齊跌，道瓊重挫880點，引動台北股市今（13）日指數開低走低，跳空大跌逾350點，盤中甚至一度跌近400點，終場下跌389.14點，收在16070.98點，跌幅2.36%，成交金額新台幣2292.58億元；權值股台積電終場下跌14元，收在516元；今日盤面焦點車用零組件逆勢抗跌，耿鼎、倉佑亮燈漲停；觀光類股則開高轉弱。

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美國最新公布的5月CPI年增率高達8.6%，造成美股10日崩跌、美元上漲，道瓊收盤狂瀉880點，那斯達克、費城半導體跌幅均超過 3%，標普500則下跌2.91%。

受到美股重挫影響，台股今日開盤後跳空大跌逾350點，午盤跌約400點，指數約在16056點左右，失守16100點關卡，終場下跌389.14點，收在16070.98點，跌幅2.36%，成交金額僅新台幣2292.58億元。

今天股匯雙殺，新台幣貶值1.6角，午盤貶幅0.54%，新台幣弱，權值股賣壓，台積電終場下跌14元，來到516元，跌幅2.46%；聯電也跌2.34%，來到50元；聯發科下跌4.26％，鴻海下跌2.19％，大立光下跌3.04%；重要電子股也跌深，如南亞科跌逾4％，友達、群創、旺宏則下跌2到3%。

今日盤面焦點為車用零組件逆勢抗跌，耿鼎盤初開低後，爆量觸及漲停；倉佑10日逆勢拉出一根長紅棒，今早放量攻上漲停板；同樣亮燈漲停的還有車用電池長園科。

觀光類股開高轉弱，山富早盤漲逾2%，午盤後翻黑，尾盤下跌0.57％；鳳凰下跌3.03%，雄獅下跌1.95%，六福與老爺終場則跌約1％內。

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