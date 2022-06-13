微軟Xbox遊戲發表會　公佈未來12個月可期待的30款遊戲

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由獲獎團隊 Arkane Austin 打造並將於 2023 年推出的合作 FPS 遊戲《Redfall》，在此次發表會中透過遊戲實機畫面揭露了遊戲多元的人物角色及故事背景。而 Xbox Game Studios 旗下 INTERIOR/NIGHT 打造的互動式劇情遊戲《As Dusk Falls》同步展示遊戲實機畫面，遊戲開放至多 8 位玩家一同遊玩，並將於7月19日首發當日同步登陸 Game Pass。
為 Xbox Series X|S 主機強勁性能全新打造、2017 年《極限競速 7》(Forza Motorsport 7) 後續的全新作品《Forza Motorsport》將於 2023 年春季推出並可透過 Game Pass 免費遊玩。發表會中透過玩家最喜愛的賽道 Maple Valley 展示 Xbox Series X 遊戲實機畫面，遊戲更加入全新動態時間功能及精進的汽車損壞呈現，結合即時光線追蹤系統，帶給玩家跨世代體驗的全新《極限競速》。而《極限競速：地平線 5》(Forza Horizon 5) 也帶著全新「Hot Wheels」 DLC 回歸，內容結合墨西哥風情及全新的風火輪軌道，將於7月19日正式發售。
微軟 Xbox 旗下最受玩家歡迎的 IP 之一《我的世界》將推出全新動作戰略遊戲《Minecraft: Legends》。《Minecraft: Legends》中玩家將面臨豬人的入侵，並需要透過《我的世界》中玩家熟悉的角色模組結盟進行策略戰爭。《Minecraft: Legends》結合玩家熟悉的《我的世界》風格和 Roguelike 元素，並開放 4 位玩家共同合作遊玩。而即將歡慶 40 週年的《微軟模擬飛行》(Microsoft Flight Simulator)，不只將推出全新機種，還推出和《最後一戰：無限》(Halo Infinite) 合作的免費附加功能，即日起在《微軟模擬飛行》中駕駛鵜鶘號不再只是幻想！
除此之外，發表會中也公開《Grounded》將於 9 月推出完整版、《盜賊之海》(Sea of Thieves) 也釋出全新第七季內容，兩者皆可透過 Game Pass 免費遊玩。Bethesda 旗下知名遊戲《上古卷軸 Online》(The Elder Scrolls Online) 、《異塵餘生 76》(Fallout 76) 分別將於 6 月 23 日 及 9 月釋出全新遊戲內容，兩款遊戲皆支援主機及 PC 版本，且《異塵餘生 76》可透過 Game Pass 免費遊玩。
日系陣容作為玩家關心焦點，本次發表會也宣佈多款將登上 Game Pass 的日系作品：新作如光榮特庫摩旗下Team Ninja 所推出、以東漢末年三國時代為背景的全新作品《臥龍：失落王朝》(Wo Long: Fallen Dynasty)，又或是經典作品《女神異聞錄》系列 3 至 5 代一次全收錄，甚至是預告小島工作室合作推出的全新遊戲。日益豐富的遊戲類型顯示 Game Pass 內容的多元性。
多款知名第三方遊戲也在本次發表會中揭露遊戲相關內容，包含《瘟疫傳說：安魂曲》(A Plague Tale: Requiem)、馮迪索出演的《ARK: Survival Evolved》續作《Ark 2》、《Hollow Knight: Silksong》及《Scorn》等。此外，Riot Games 亦和 Xbox 共同宣佈旗下包含《英雄聯盟》(League of Legends) 系列及《特戰英豪》(VALORANT) 等重點大作將於今年冬季登陸 Game Pass，並帶給玩家《英雄聯盟》全英雄角色及《特戰英豪》全探員角色等遊戲內的特定內容（可能將依個別地區有所差異）。
發表會首次公開《暗黑破壞神》(Diablo) 全新系列作《暗黑破壞神IV》(Diablo IV)，將於 2023 年上市。作為新世代的動作 RPG 遊戲，遊戲將支援 Xbox Series X|S、Xbox One X|S 及 PC 遊玩，並實踐跨平台連線遊玩及開放跨平台存取遊戲進度。除了公開全新職業死靈法師外，全新 PVE 玩法也在此次發表會中釋出。
除了發表會上精彩的 Game Pass 陣容介紹，微軟 Xbox 也針對新會員推出 2022 年限時夏日優惠。Xbox Game Pass 新會員即日起至 6 月 30 日於期間加入訂閱服務，將可享受只花 30 元暢玩前 3 個月在 Xbox 主機及 PC 暢玩上百款高品質遊戲！