照顧住院家人難！81％民眾支持「住院看護納健保給付」

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調查結果發現，83.6%的受訪者有照顧住院家人經驗，其中約3成是發生在疫情爆發後；有照顧住院家人經驗的女性（89%）比男性（76.4%）多、50-59歲為最多。
國人如何照顧住院家人？76.4%採「家人顧」，由一位家人或幾位家人輪流照顧，23.6%「聘看護」，而每日聘僱看護費用約2211元。疫情爆發前，受訪者覺得看護難找的比例是49.6%，但疫情後增加至65.7%，上升逾3成幅度。
住院照顧對個人工作與生活的衝擊，65.2%受訪者在家人住院期間，有全職工作或兼職工作，59歲以下則近9成有工作。在有工作者中，79.9%表示住院照顧影響到工作，最多情況是「請假照顧家人（61.7%）」、「減少工時或換工作（26.7%），還有「離職照顧（4.6%）」、「留職停薪（3.5%）」等。
有85.6%受訪者表示「對如何照顧好病人感到困難或焦慮」；39.1%受訪者表示「家人曾因照顧分工、費用分擔而傷了和氣」，而聘僱看護組（54.7%）較家人自顧組（34.3%）的家人間衝突，多出了2成。
雖然有47.2%受訪者認同「住院陪病是一種孝順的表現，不應該假手他人」，但觀念不敵現實需要，民眾在行動上還是傾向支持政府介入，如85.6%受訪者認同「住院看護應由專業人員負責」、89.8%認同「由醫院負責訓練、排班及管理的住院看護，更有品質」、91.4%認同「住院看護納健保後，較不用擔心時間拖長的衝擊」、
有81%的受訪者願意增加保費推動「住院看護納健保」，至於能接受每月增加的保費，以「100元以下」為最多，占29.1%，其次依序為「101-150元」，占23.1%，「151-200元」占15.9%、「201元以上」占12.9%。
衛福部照護司據108年健保資料推估，國民一年住院約353.3萬件，平均住院天數9.29天，以坊間每天約2400元聘僱看護費推估，目前每年住院看護支出高達787億元。全台每年約5.8萬張「一般急性病床」，各縣市民眾聘僱看護每天須花費1至2000元，若能由醫院妥善調度人力配置改採2班制（白班人力1：2-4、夜班人力1：6-8），每天看護費由健保給付750點，其餘由使用者負擔，可大幅減輕民眾負擔，亦能制度性地培訓照顧服務員。
家總理事長、中山醫學大學醫學系副教授郭慈安表示，家總在106年就不斷呼籲衛福部正視國人住院照顧負擔沉重議題，終於在去年9月看到衛福部在健保會提出「住院整合照護計畫」，但可能因溝通不足，最終僅獲3億元試辦。近來疫情專責病房每日補助照服員薪資達5000元，恐對未來看護喊價造成影響，「改革不能再等」，建議衛福部今年通過「住院整合照護計畫」，及早協助醫院全面布建。
中正大學社會福利所教授鄭清霞解析，民眾花787億元的事，不但成本昂貴，也可能因照顧者不熟悉照顧技巧、家人輪流照護或老老照護等因素而導致照顧品質不佳，拖累復原，甚至引發其它疾病或感染風險。而健保能採取一對多照顧，類似共享經濟，為更高效能的人力配置。
鄭清霞說，民眾遭遇住院照顧風險時，平均住院天數約9.29日，以每天看護費2400元計算，住院照顧成本就是22296元，相當於勞工一個月的基本工資，再加上勞工請假照顧不利職涯發展，企業經營也面臨不確定性，都是風險，若以「社會保險」由全民風險共攤，雇主跟勞工都更有保障。158.7億元換算下來，每人每天投入1.87元，就可獲得專業的全日住院照護，多重好處，何樂而不為？
台北市產業總工會理事長邱奕淦表示，台灣健保傲視全球，卻因為看護費用，讓勞工家庭「一人住院、拖垮全家」，呼籲健保增費納看護，刻不容緩！多數工會會員對每月增加50-100元健保費能夠接受，但調漲的健保費得落實於增聘人力、支付訓練，提升基層護理人員、照服員的勞動條件，讓這個產業的勞工不再工時長、低薪資，最後沒人要做。