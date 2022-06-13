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美到令人窒息！「跆拳道女神」風靡PTT　外貌神似周子瑜

▲「跆拳道女神」姜巧文跨界挑戰棒球隊。（圖／姜巧文IG）
▲「跆拳道女神」姜巧文跨界挑戰棒球隊。（圖／姜巧文IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-13 14:48:42

台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》將於7月重磅出擊，該綜藝日前宣布邀請中華職棒傳奇名將「東哥」黃忠義坐鎮總教練，攜手「神速豹子腿」方昶詠、「中職全壘打王」陳文賓、「千安神捕」鄭達鴻、「豪速投手」林其緯與「潛力新星」黃紹熙等人組王牌教練團，引發體壇熱議，PTT棒球版熱烈討論。今（13）日公布首批參賽選手名單和王者歸來影片，體壇4女神備受矚目，其中一位跆拳道女神仙氣逼人，曾在PTT表特版掀起熱烈迴響。

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擁有「跆拳道女神」封號的姜巧文，將擔任二壘手，是教練團看好最有潛力女選手之一，她坦言：「從沒想過我會打第幾棒，守哪一個壘包，我唯一想做的就是可以推進隊友，往下一個壘包前進。」姜巧文有美到令人窒息稱號，曾上過PTT表特版，神似周子瑜擁有不小人氣，她從小就是運動員，在田裡長大，有別一般正妹，球場上一身紅土的髒與拚戰後的汗水，對她而言都是努力的證明。

▲姜巧文有別一般正妹。（圖／姜巧文IG）
▲姜巧文有別一般正妹。（圖／姜巧文IG）
▲姜巧文曾上過PTT表特版。（圖／姜巧文IG）
▲姜巧文曾上過PTT表特版。（圖／姜巧文IG）
▲姜巧文將擔任二壘手。（圖／巨宸製作提供）
▲姜巧文將擔任二壘手。（圖／巨宸製作提供）
另外，舉重天后許淑淨回想自己人生大部分時間都在面對槓鈴，身體在受傷復原的循環中堅持訓練的過程。秉持著莫忘初衷，堅持到底決心參加節目：「跌倒了就站起來，把挫折給撐過去，勤奮地吸收教練所指導的技巧。」她將在節目發揮舉重選手下盤穩定特長，鎮守關鍵一壘。
 

 ▲舉重天后許淑淨回想自己人生大部分時間都在面對槓鈴。（圖／巨宸製作提供）
 ▲舉重天后許淑淨回想自己人生大部分時間都在面對槓鈴。（圖／巨宸製作提供）

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