名家論壇》鈕則勳／唐鳳若選桃園　將是張善政的最大威脅

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此外，張善政找了許多其在行政院服務的同僚組成了幕僚團，而這些經驗老到的前政務官應該也能為張擘劃出不錯的桃園願景，對於在乎市政發展的中間選民，應會有一定的吸引力。而就整體大環境來看，民進黨在防疫面向上的不到位，一直喊的「超前部署」明顯破功，引發相當程度的民怨，勢必有許多中間、甚至淺綠選票從綠營游離出來，只要張及國民黨能找出有效解決問題的方法，便有機會獲取這些選票，張的選情更有倒吃甘蔗的可能。
以風險來說，張善政要面臨的挑戰也很多。最先要面對的還是「程序正義」的問題，畢竟「突襲式」徵召提名引發廣泛爭議，不僅衝擊張善政，更會讓中間選民對國民黨的印象更差 ; 畢竟國民黨的支持度在幾次民調中已被民眾黨超過，政黨品牌形象更形弱化，若是民進黨持續操作「討厭國民黨」氛圍，即便陷入「兩個政黨比爛」的情況，國民黨都未必討得到好處，這是張的第一個風險。
其次，國民黨在桃園檯面上的人物雖然和張有一定程度的互動，但是否就會放下心結，全力為張動員輔選，是第二個風險 ; 畢竟提名所導致的心結與衝突，真的有可能在幾次的互動或是媒體面前的客套話，就完全化解？當然有懸念。況且受了委屈、仍願意成全的羅智強仍有相當程度的動員能量，羅也沒表明會支持張善政，這樣的局面仍需要張善政與朱立倫更謙卑的虛心求教與釋出善意，真正的整合與團結才能水到渠成。
再者，陳時中雖受限於防疫戰場、目前仍無法脫身參選，但對民進黨來說仍有活棋 ; 如政務委員唐鳳、新竹市長林智堅，其中之一參選桃園，對張善政來說也是頗大的威脅。以唐鳳來說，作為政務委員且在防疫過程中開發相關軟體，對防疫有一定程度的貢獻，還被定位為「天才IT大臣」在日本爆紅，話題性十足，也沒有什麼負面爭議，專業也在科技，和張善政領域相似。林智堅有新竹市長經歷，形象好、施政亦頗受好評，只是他的風險在於轉換選區參選可能會被貼「不顧新竹市政」、「落跑市長」的標籤，但現今頻頻被點名的林也並未把話說死，可能性當然存在。
若是唐鳳或林智堅參選桃園，對張的威脅性就非常大，畢竟他倆相對年輕、具活力也符合「未來感」，幕僚團隊組建勢必會以相對年輕的專業人士為主，立刻就會和張善政的「馬政府前政務官團隊」形成明顯區隔，甚至有某程度「世代落差」的即視感，便會對綠軍有利，更容易拓票到中間與年輕族群，使國民黨在這兩個弱區經營雪上加霜。
最後，現任桃園市長鄭文燦期待挑戰2024年總統大位，勢必在年底全力輔選民進黨候選人，穩住桃園執政，不然他便會立馬喪失進取大位的黨內初選門票，事關自己的核心利益，他當然得以背水一戰的氣勢穩住局面，況且鄭手上還有豐沛的行政資源 ; 而鄭文燦在2018年獲得55萬多、約佔53%的選票，已然翻轉了原本藍大於綠的板塊結構，這當然也是現今無資源的國民黨及張善政很大的風險，要打贏這一仗，還真的得窮盡洪荒之力啊！
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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