2022礦山藝術季攜手優人神鼓　展現自然磅礡對話

「優人神鼓」與今（2022）年礦山藝術季合作，將於7/16(六)、7/17(日)金瓜石地質公園著名景點本山礦場帶來《亙古以來》礦山版演出，以鼓、以舞、以祭儀，展現自然環境與心靈間的磅礡對話，完成敬山神謝海洋的曠野劇場。
文化局長龔雅雯表示，2022礦山藝術季以「礦山結晶」為主題，蒐羅礦山的記憶、故事、文化與地景，今年擴大規模辦理，將結合表演藝術、地景藝術、時尚展演與文化行旅。此次與在水金九地區耕耘第8年的重量級表演藝術團體「優人神鼓」合作，將帶來一場真實的山林祭祀儀式演出，表演內容呈現優人神鼓獨特的肢體力與美，將樸實大自然的能量還於大地，傳遞最安靜的心、最有力量的表演，在礦山山谷源遠迴響，一起為這世界祈福。
優人神鼓創辦人劉若瑀導演表示，優人30多年來持續地將大自然及生命探索積累的文化素養，轉化為表演藝術創作泉源。2015年時依山而行來到臺灣東北角金瓜石本山地質公園，看見這裡彷彿當年亞維儂藝術節的礦石劇場一樣，同為礦脈遺址，驚嘆這座遺址廢墟，實際是傲然挺立的寶地，邀請觀眾前來感受山林曠野間震撼的演出。
優人神鼓《亙古以來》礦山版票券自即日起開賣，這次演出交通特別規劃接駁專車，前往劇場14:30至15:00間在「九份老街」公車站牌(近全家便利商店)；17:00散場於金瓜石地質公園服務台搭乘，建議有興趣欣賞演出的民眾搭乘專車，到站後沿著無敵海景步道行20分鐘，即可抵達劇場。此外，參與觀眾疫情期間除了注意做好自身的防疫措施外，入山區亦請自備雨具、防蚊藥物、及保暖防風防雨衣物及帽子，進入山區請勿穿著高跟鞋、涼鞋及拖鞋。演出前敬請留意關注優人神鼓官方網站及優人神鼓臉書的最新資訊。