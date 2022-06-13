首帶律師現身！恩恩爸：為確認錄音的「真偽」及溝通法條

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他說，他曾問其他縣市消防局，只要確診有昏迷或意識不清等關鍵字就會出車，勤務中心會持續連絡衛生局找醫院，同步送責任醫院，但新北消防局SOP卻是不管病患昏迷或意識不清，一定要等衛生局連絡好醫院並接到通知才會出車。
恩恩爸委任律師王妙華表示，消防局一開始不要律師在場，經溝通後，她才陪同聽錄音並確認有這句譯文上沒有的內容。
她表示，恩恩爸爸僅主張一件事，就是想知道真相，但到目前為止，消防局在橫向通聯紀錄上只給粗略表格，沒有任何佐證，希望能有電信紀錄作比對，但消防局說所有資料已提供司法，目前無法提供，這和當時會全力協助的說法相互矛盾。
恩恩爸表示，他孤單一人，大家都想幫助他，因此，才會委任律師來陪同確認錄音檔真偽，也和消防局法務人員作討論。畢竟消防局長黃德清等人過去在引用法條上曾有支支吾吾，講不清楚的情形， 因此，有必要委任律師就法條來作當面討論。（編輯：張銘坤）
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