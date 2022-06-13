表情包？貓咪被環抱15秒內臉色狂變　網笑：眼神很有戲

這表情變化也太大了！許多人都說貓咪是沒有表情的生物，喜怒哀樂在牠們的臉上似乎完全看不出來，不過這隻貓咪可就不一樣，這天飼主分享了一段牠的影片，在短短15秒內就能看出牠的心情變化，讓網友直呼：「真的是表情包」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲「小太郎Kotaro」目前兩歲多，是個性有些調皮又愛撒嬌的小男生。（圖／推特帳號DAYS31612434）▲平時牠會與飼主一起到草莓農場裡閒晃散步。（圖／推特帳號DAYS31612434）這隻可愛的虎斑貓叫做「小太郎Kotaro」，是一隻兩歲多的小公貓，經常出沒在飼主經營的草莓農場裡，小太郎雖然個性有一點調皮，但也很愛撒嬌。這天牠被人抱在懷裡，一臉傲嘟嘟地開著飛機耳，眼神有些銳利地不知在想什麼，幾秒後又突然皺著眉頭低頭沉思，看起來有些哀怨，接著當身後的男子抬起牠雙手，這時牠才向後看了一眼，發現是心愛的把拔後，眼神明顯變得柔和許多，短短15秒內小太郎就展現了牠豐富又多元的表情！▲這天小太郎被人抱在懷裡，一臉傲嘟嘟的樣子。（圖／推特帳號DAYS31612434）▲小太郎：偶的把拔去哪裡惹，怎麼都沒看見他？（圖／推特帳號DAYS31612434）▲小太郎：他是不是去買偶的罐罐呢？（圖／推特帳號DAYS31612434）▲小太郎：喔！把拔你在這裡啊，我都沒看到你！（圖／推特帳號DAYS31612434）▲小太郎：把拔在這裡，那就表示偶有罐罐惹嗎？（圖／推特帳號DAYS31612434）飼主將小太郎的影片分享在推特上，短短4天就吸引超過150萬人次觀看，許多網友都笑說：「臉部表情的變化既可愛又有趣」、「很明顯感覺到心情變化」、「根本是表情包」、「別再說貓咪沒有表情了，看這隻喵星人就知道」、「看到主人後的表情明顯不一樣呢」現在一起來看看小太郎的影片吧！（編輯：陳珮瑜）門外撿到虎斑小貓！收編後怪怪的送檢驚：這隻不能隨便養海獺頭戴「分類帽」！高舉小手表情激動：不要史萊哲林出手便知有沒有！貓皇正眼不看一拳KO二哈 牠傻眼到模糊寶寶大哭！一放貓咪身上就安靜 網驚：這個保母太強大