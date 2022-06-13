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首見BA.4、BA.5！傳播力多20到30%　重複感染機率也大增

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，根據現有數據，變異株BA.4、BA.5比起BA.1、BA.2，增加「20％到30％」的傳播力。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，根據現有數據，變異株BA.4、BA.5比起BA.1、BA.2，增加「20％到30％」的傳播力。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-13 15:07:40

中央疫情指揮中心今（13）日宣布，台灣首見Omicron亞型變異株BA.4、BA.5入侵，一次攔截到5例；對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，根據現有數據，變異株BA.4、BA.5比起BA.1、BA.2，增加「20％到30％」的傳播力。

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指揮中心表示，國內上週於境外移入個案中檢出4株Omicron BA.5及1株Omicron BA.4，個案分別為4例男性及1例女性，年齡介於30多歲至60多歲，入境日介於今(2022)年6月2日至6月7日。其中檢出Omicron BA.5個案分別自美國(2例)、土耳其及波蘭移入，檢出Omicron BA.4個案則自智利移入。

羅一鈞指出，BA.4、BA.5比起BA.1、BA.2，增加20%到30%的傳播力，但不像之前Delta變成Omicron以倍數方式增加。

針對感染機率部分，羅一鈞則認為，假設BA.4、BA.5病毒株進入社區傳播，由於有很強的傳染力跟免疫逃脫，所以產生二次感染狀況應該會提高。

羅一鈞說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；WHO於今年6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4 及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加。（編輯：孫唯容）

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