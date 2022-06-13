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中國財經專家又受害！「最賺錢財經作家」吳曉波遭禁言

▲中國知名財經作家吳曉波近來遭到禁言。（圖／翻攝自微博）
▲中國知名財經作家吳曉波近來遭到禁言。（圖／翻攝自微博）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-13 15:08:55

被稱為是中國「最賺錢財經作家」的吳曉波，最近疑似遭到中國官方「禁言」，微博帳號「被禁言」、公眾號「被止語」，自媒體也停止更新，至今仍不知道違規原因。除了吳曉波之外，今年也有許多經濟分析師被平台禁言，顯示出評論中國經濟將面臨高風險。

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綜合中媒報導，近日中國知名財經自媒體「吳曉波頻道」疑似因為違規暫停更新，最新的貼文停留在6月2日。同時，其公眾號也無法被用戶搜尋到帳號。

吳曉波擁有超過474萬名粉絲的微博帳號的頁面上，也出現「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」的訊息。最後一條微博停留在4月29日。

吳曉波6日時，曾在付費自媒體平台「每天聽見吳曉波」上告知學員，公眾號已於3日被暫時「止語」。他並在回覆學員提問時明確表示，公眾號會再恢復經營。

▲吳曉波的微博帳號顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。（圖／翻攝自微博）
▲吳曉波的微博帳號顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。（圖／翻攝自微博）
目前尚不清楚吳曉波遭到禁言的原因，外界猜測很可能是他在5月6日時發布的《我們這是怎麼了？》一文惹怒了當局。該文章提到，中國網科發展差美國一大截，比較中美兩國新增獨角獸數量，美國去年獨角獸數量132家，中國僅區區3家。文中還指44家中國科網上市公司的全部市值，較美國蘋果1家市值仍差1.2565兆美元。另外文章裡還提及兩次重要思想解放運動，一次是1970年代末、一次是1990年代初。雖然文內未直接表述不滿現有制度，但被解讀成肯定鄧小平開放路線，而遭到懷疑批評中共領導人習近平現有路線。

吳曉波曾是美國哈佛訪問學者，曾在2009年登上中國作家富豪榜，曾出版過《大敗局》，被評為「影響中國商業界的二十本書」之一，另有《激盪三十年》、《騰訊傳》、《影響商業的50本書》等著作，相當具有影響力。

吳曉波被禁言的消息傳出後，引起網友們議論。有網友表示「吳曉波微博、公眾號雙雙被禁言。輿論監管會越來越嚴，敢說的人會越來越少。」、「吳曉波作為財經自媒體頂流也被禁言了，可見如今所有事情都是政治。大V們只要說些不多胃口的伙食逆耳忠言就會被禁言。」

近來除了吳曉波之外，已經有多名中國財經專家、大V被先後禁言，包括原恆大首席經濟學家任澤平、中國交通銀行首席策略師洪灝、以及著名經濟學家梁建章、管清友、馬光遠等。

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