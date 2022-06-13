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「八音才子」黃文擇辭世　文化部將頒發褒揚狀

▲黃文擇任霹靂國際多媒體副董事長期間，與五洲園戲台合影。（圖／霹靂國際多媒體提供）
▲黃文擇任霹靂國際多媒體副董事長期間，與五洲園戲台合影。（圖／霹靂國際多媒體提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-13 15:27:422022-06-13 15:43:09

布袋戲口白大師「八音才子」黃文擇昨日辭世，享壽66歲。文化部長李永得今（13）日深切悼念並表示，黃文擇畢生奉獻傳統藝術的發揚與傳承，不僅讓無數觀眾認識並愛上布袋戲，更推動布袋戲藝術與國際接軌，對台灣布袋戲發展貢獻卓著，文化部將頒發褒揚狀予以表揚。

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黃文擇1956年生於雲林，為布袋戲「人間國寶」黃俊雄次子、五洲園布袋戲第四代傳人，曾任霹靂國際多媒體副董事長，為霹靂布袋戲的首席聲演大師。黃文擇口白生涯逾40年，詮釋超過4000餘名角色，台語口白流利純正，聲線多變配白自若，生、旦、淨、末、丑各類角色均駕馭自如，讓每尊戲偶栩栩如生、充滿生命力，塑造出素還真、葉小釵等風靡全台的經典角色。

黃文擇曾任第31屆傳藝金曲獎頒獎典禮開場引言、典禮旁白，今年初上映的電影《素還真》入圍本屆台北電影節4項獎項，其中他精彩的聲音演出，亦獲得「傑出技術獎」入圍肯定。

文化部表示，黃文擇一生致力推廣布袋戲之美，其口白技藝出神入化，讓每個角色都能表現得活靈活現，是許多戲迷觀眾愛上布袋戲的起點。其與哥哥黃強華共同打造的霹靂布袋戲與時俱進，對布袋戲創新不遺餘力，結合電視、電影、動畫等多媒體形式，不但為傳統藝術開創新視野，更是台灣傳統表演藝術邁向國際的重要推手之一。

文化部指出，黃文擇近年致力於布袋戲薪傳，積極培養新一代的布袋戲口白人才，將本土文化記憶傳承給下一代，其豐富的聲情演出，使霹靂布袋戲登峰造極，將台灣布袋戲推向高峰，也成就數代人對台灣聲音的共同記憶，將頒發褒揚狀予以表揚。

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