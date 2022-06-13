非洲最後邦交國　史瓦帝尼新大使：不背棄與台邦誼

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蒙西比指出，民主與自決的權利密不可分，他要鄭重重申，中華民國台灣有一切權利決定由誰，以及透過何種方式來治理自己；倘受到威脅，台灣正如同任何獨立國家一般，都有權自我防衛，而台灣的盟友也有協防的義務。
蒙西比表示，台史2國間的友誼及互利互惠的合作，不僅增進彼此的共同利益，也對兩國區域乃至全球的和平、穩定以及發展極有助益。他深信透過兩國政府及人民的共同努力，臺史之間長期的建設性合作夥伴關係將邁向嶄新的高度。
蔡英文指出，2018年4月，她曾經訪問史瓦帝尼王國，共同慶祝2國建交50周年；一個多月後，恩史瓦帝三世國王（King Mswati III）也來台灣訪問。這幾年來，2國也持續在經貿、能源、公衛以及資安等領域，展開更多合作計畫。
蔡英文說，疫情期間，史瓦帝尼成為台灣第三大的酒精進口來源國，2國也共同合作，在史瓦帝尼生產醫療口罩。這些合作顯示，台灣和史瓦帝尼的堅定情誼，也是攜手防疫的重要夥伴。
蔡英文指出，多年來在國際場合，史瓦帝尼堅定支持台灣的國際參與。上個月的世界衛生大會，史瓦帝尼也再次為台灣仗義執言，這份情誼讓台灣人民非常感動。她請蒙西比務必轉達台灣對史瓦帝尼政府和人民的感謝。