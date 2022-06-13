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非洲最後邦交國　史瓦帝尼新大使：不背棄與台邦誼

▲蔡英文總統接受史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使蒙西比（Promise Msibi）呈遞到任國書。（圖／總統府提供）
▲蔡英文總統接受史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使蒙西比（Promise Msibi）呈遞到任國書。（圖／總統府提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-13 15:36:54

蔡英文總統今（13）日上午接受史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使蒙西比（Promise Msibi）呈遞到任國書。蒙西比說，史國身為非洲最後一個台灣的邦交國，更應該與台灣攜手共同面對挑戰，史瓦帝尼王國絕不會背棄與台灣的邦誼。

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蒙西比說，史瓦帝尼與台灣在過去超過50年的時間持續深化雙方堅實的友誼。在近代歷史上，2國在國家的獨立自主以及自由的道路上彼此扶持，史國應該與台灣攜手共同面對挑戰、發展經濟、嘉惠民生，同時堅守民主價值。

蒙西比指出，民主與自決的權利密不可分，他要鄭重重申，中華民國台灣有一切權利決定由誰，以及透過何種方式來治理自己；倘受到威脅，台灣正如同任何獨立國家一般，都有權自我防衛，而台灣的盟友也有協防的義務。

蒙西比表示，台史2國間的友誼及互利互惠的合作，不僅增進彼此的共同利益，也對兩國區域乃至全球的和平、穩定以及發展極有助益。他深信透過兩國政府及人民的共同努力，臺史之間長期的建設性合作夥伴關係將邁向嶄新的高度。

▲史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使蒙西比（Promise Msibi），今到總統府呈遞到任國書。（圖／總統府提供）
▲史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使蒙西比（Promise Msibi），今到總統府呈遞到任國書。（圖／總統府提供）
蔡英文指出，2018年4月，她曾經訪問史瓦帝尼王國，共同慶祝2國建交50周年；一個多月後，恩史瓦帝三世國王（King Mswati III）也來台灣訪問。這幾年來，2國也持續在經貿、能源、公衛以及資安等領域，展開更多合作計畫。

蔡英文說，疫情期間，史瓦帝尼成為台灣第三大的酒精進口來源國，2國也共同合作，在史瓦帝尼生產醫療口罩。這些合作顯示，台灣和史瓦帝尼的堅定情誼，也是攜手防疫的重要夥伴。

蔡英文指出，多年來在國際場合，史瓦帝尼堅定支持台灣的國際參與。上個月的世界衛生大會，史瓦帝尼也再次為台灣仗義執言，這份情誼讓台灣人民非常感動。她請蒙西比務必轉達台灣對史瓦帝尼政府和人民的感謝。

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