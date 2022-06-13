環球百貨挺桃猿請看「百元電影」　迪卡儂39元快閃這裡搶

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鄰近桃園棒球場的桃園A19熱血支持運動賽事，連續超過三年與樂天桃猿隊合作攜手打造「運動在地生活圈」，只要逢主場日全館一起集氣加油，現更祭出「強棒應猿四重奏」回饋活動，包括樂天桃猿隊出賽當日（主客場都算），限時回饋滿3,000元送300元助戰；與與館內球員或樂天女孩合照上傳FB就送50元美食金（單筆滿250元即可抵，每會員每日限兌換乙次）；還加碼集結30家休閒服飾、餐飲品牌推出5折起優惠，趁機買翻adidas再開吃Shock燒肉。
最划算的是大方請看「百元電影」，只要環球會員憑樂天桃猿隊主場球賽當日票根，即可至服務台以100元超殺加價購，購買喜樂時代影城電影票，（每會員限購乙張）。同時，線上「環球Online」也則推運動品牌超值優惠，全館單筆消費滿500元輸入優惠碼「GOKINGS-100」可現折100元。
此外，6月19日當日還將於桃園A19戶外廣場舉辦客場應猿派對，邀請熱血主播徐展元及樂天女孩在現場齊看大銀幕轉播，一同為樂天桃猿隊吶喊加油，現場還將舉辦拍照會、抽獎活動及限定應猿包超值價。
Global Mall新北中和即日起至6/26，還有「迪卡儂」39元起快閃活動，近千款運動休閒商品從運動服飾配件，從各式球類運動、居家健身小物到瑜珈墊通通有，小孩放電必備的彈跳床和露營用品一應俱全，露營用折疊衣架39元、69元的棒球及游泳吸水毛巾等親民好物，幫大家無痛支援運動。
SOGO百貨忠孝館也將於6/14～6/19推出「潮穿搭 休閒運動服飾特賣」，包括Nike回饋特賣6折起、休閒單寧品牌EDWIN單一特價645元起，美國百年大牌瑜珈服品牌DANSKIN精選服飾1件7折、2件6折等優惠，集結Nike、DANSKIN、Otto、BAKER STREET、EDWIN等10個運動休閒品牌， 從休閒T恤、運動服飾鞋款配件、及瑜珈服飾等潮流穿搭，祭出下殺5折起折扣，一起推坑來運動。
同時開跑的「按摩椅／健身器材／名品家電展售會」，由OGAWA、JOHNSON、ASKO、伊萊克斯共同祭出眾多福利品出清，指定品牌折扣最低4折起。其中還能選購宅在家安心健身的電動跑步機、健身魔鏡一代及舒適按摩椅，記得搭配SOGO APP於12F會館，當日單筆滿2000元可獲得「多功能折疊桌」一份。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。