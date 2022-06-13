Tag人物/輪椅族開行動餐車　陳安宗證明自己不是詐騙集團

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兩歲確診中度小兒麻痺 立志賺錢不被生活打敗
「我曾經看到我自己走路的背影很難看，因為小兒麻痹的腳，它是一個非常彎曲的。」陳安宗在兩歲時確診中度小兒麻痺，因為是中度，陳安宗勉強可以不靠輪椅站立行走，他能夠開車，因此在無障礙行動餐車的工作裡，他必須負起開車、幫助仰賴輪椅的障礙者夥伴上下車的工作，但是勉強做完這些只有他能負擔的工作後，他還是得坐回輪椅上，陳安宗說小時候很倔強，即使兩歲就知道自己患有小兒麻痺，但是騎腳踏車、跑步他一項都不想輸，家裡爸媽都是公務員，因此生活環境並不富裕，放學回家陳安宗必須幫忙做手工活貼補家用，因此陳安宗從小就立志長大後要賺大錢，只有好的經濟能力才能養活自己照顧家人。
憑著不服輸的個性，陳安宗高中畢業之後就努力爭取賺錢的工作機會，他與輪椅相伴，離鄉背景找工作，只要是他可以做的工作都嘗試，小有積蓄後他與朋友一起投資創業，想要賺快錢卻「呷緊弄破碗」，最終倒閉又欠債，不像命運低頭的陳安宗開始認命腳踏實地的工作，他花比別人多的努力早上在造紙廠工作，晚上在飯店櫃檯兼職，這樣的努力卻被1999年發生的921大地震所抹滅，為了生存，陳安宗北漂到了臺北，原本以為工作機會更多的臺北，卻讓陳安宗真正意識到，自己身為身障者的不足，找不到工作的他當過遊民、曾淪落到酗酒度日，妻兒也不願見面，消沈了時日，他經由介紹加入了街賣團體，才終於重新找回在社會上立足的機會，「這中間大起大落太大，當我要（街）賣口香糖的時候，我就想到底我是造什麼孽？我今天怎麼會淪落到這樣的一個地步？ 但是生活打垮我，我想活下去，我就必須要去面對。」陳安宗從加入街賣團體，到自己單打獨鬥、成立小組織，進而擴大招募許多肢障者朋友加入，若沒有人伸出援手，障礙者遑論生活，連基本的生存無不是挑戰，但陳安宗憑著一步一腳印，慢慢的實現他自己的目標。
被媒體偷拍斷章取義 街賣工作被污名化成詐騙
陳安宗以自身經驗，為障礙者規劃住宿空間、工作內容，早些年他幫街賣團體開車載送障礙者前去定點街賣，陳安宗本身為中度小兒麻痺患者，因此勉勉強強還能行走，卻被當時的媒體偷拍，上了新聞、下了聳動標題「街賣者上班坐輪椅、下班走路」，頓時之間每家新聞都在報，大肆報導街賣者是詐騙集團，而陳安宗就這樣成為了詐騙集團的幕後首腦，大眾對他的認識變成控制障礙者的行動、以障礙者博得大眾同情心的主謀，「那個畫面真的是讓人家很錯愕」即使事過境遷，陳安宗還是倍感無奈。
「當時那個年代如果是有這樣的一個協會，可以告訴大家我們在做的事情，是幫助障礙者自力更生，我認為很多問題經過這20年會得到答案。」陳安宗回憶，當時一夕之間他揹負起了罪名，甚至連他的小孩都從新聞訊息誤解他，他真的想過要放棄，但是一想到放棄了，那跟著他的這群障礙者該如何生存呢？危機與轉機，常常是一體兩面的存在，陳安宗決定成立社團法人，讓社會大眾知道他長久努力的事情，只是想要為輪椅族，建立一個友善空間，讓他們不再感到自我放棄，即使路很崎嶇，但是仍有機會可以養活自己，甚至有改變自己命運的機會，陳安宗借錢、抵押車子……，他將之前創業的經驗用在協會運作上，過程中每一步都是他嘔心瀝血、刻骨銘心的印記，正因為他鍥而不捨的堅持，才讓協會度過無數個困難與危機，在今日甚至發展出全新的樣貌。
行動餐車帶來新希望 陳安宗:就像一對翅膀
在2020年底，陳安宗打造了一臺無障礙餐車「行動號」，但是卻因為疫情的關係，直到2021年的8月才開始營運，這個想法源自於，一次的義賣市集活動，陳安宗把協會的廚房工具搬到現場，製作熟食販賣，其中有一位截肢的夥伴以前曾是臺菜廚師，因為截肢關係，已經許久無法掌杓的他，居然憑著一股勁兒，抓著鐵桿單腳獨立站了起來，去製作炸物，這一幕感染了陳安宗，如果有一臺車可以讓障礙者到處去製作、販賣餐點，是不是等於就給了這些障礙者一雙翅膀，讓他們除了街賣的工作之外，開啟了扭轉命運的可能性。
無障礙行動餐車的募資，總共高達約132萬，陳安宗說，街賣的工作是障礙者坐在輪椅上，需要去拜託、乞求有能力的人消費，而餐車將障礙者提升到了服務提供者，透過職務再設計，可以幫助扭轉民眾長期以來，對街賣障礙者的疑慮，陳安宗在販賣餐點的同時，也會虛心請民眾給於真實的評價，因為只有真實、平等的回饋，才能消除一般人對障礙者的歧見與刻板印象。
20年來幫助上百位障礙者 許多身障者回社會自力更生
《新巨輪服務協會》成立的20多年當中，服務了超過百位的障礙者，有一些人已經回到社會，藉由開計程車、賣水果等工作自力更生，他們重新回到家人身邊，展開了新的旅程，陳安宗說一路走來，有許多支持的人，也有許多不支持的人，有時候一句話就可以把他們的努力全部抹滅，「障礙者在做什麼餐？」、「你這樣子在推輪椅的手，你在做餐乾淨嗎？」面對這些質疑，行動餐車的所有夥伴，辛苦參加活動、不斷累積經驗，只希望大眾可以在品嚐這一份餐點的同時，可以平等的對待行動輪椅餐車夥伴，陳安宗補充說，這些努力經過媒體的報導，透過協會的事蹟，陳安宗的小孩也重新接納了他這位錯過成長歷程的父親，因此他不敢說自己幫助了多少人、有多麽偉大，因為這個結果對他來說，陳安宗就是最大的受益者。
【#Tag人物小檔案】
■姓名：陳安宗
■年紀：58歲
■現職：社團法人新巨輪服務協會理事長
■經歷：
1992年創業失敗負債
1999年因921大地震失去造紙廠與飯店夜櫃的工
2000年投入街賣工作
2016年成立社團法人新巨輪服務協會
2020年打造第一台無障礙行動餐車