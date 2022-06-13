名家論壇》朱駿／朱立倫訪美，以為一騙天下無難事

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台灣自兩蔣時期以來依賴美國的保護、市場與軍售，說台灣或國民黨親美，不讓人意外。朱立倫大唱「親美」旋律，雖然太過諂媚，引起藍營不少人的反感，但基本上在事實基本面還找得到支撐點，是過頭了，卻不算錯。
若身為「中國國民黨」主席說國民黨「不親中」，好像自己是外國人，那麼，這個黨名是不是該改了，改成「台灣國民黨」，同時應該高舉「台灣是主權獨立的國家」的主張？不然，這語境怎麼對頭？如果真這樣，不就成了民進黨的小跟班或馬前卒？國民黨不就成了冗餘政黨，失去價值了？
東施效顰學阿扁
朱立倫在美國被問到國民黨的「九二共識」，竟然引用當年阿扁的名言「沒有共識的共識」作答，還拉了美國的「一中政策」做陪襯。「台灣是中國的一部分」是寫在《中美建交公報》之中的，朱立倫說美國的「一中政策」也是「沒有共識的共識」，美國人都不曾或不會這麼說，朱這麼說是什麼意思呢？
美國只能是在台灣與「中華人民共和國政府」的關係上保留有模糊空間，正如大陸學者李義虎、劉紅、張植榮在他們2015的說中所說：「實際上，美國在堅持自己『一個中國』政策時，反倒從沒有正面定義過『中國』的涵義，其在建交聲明中承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，但是並沒有承認台灣也屬於這一政府的管轄。」這裏面其實存在台灣方面特別是國民黨的戰略制高點，國民黨人沒看到。
一人扯謊，多人圓謊
朱立倫返台前，於美西時間10日晚間舉行「訪美之旅結束-返台」記者會。對於日前在華府布魯金斯研究所演講時未提九二共識，被問到時則以「沒有共識的共識」回應一事做出第一手解釋。他強調，「國民黨堅持捍衛中華民國，堅持民主自由、反對台獨，九二共識的精神是求同存異，對於雙方沒有共識的部分相互尊重、各自表述，希望未來兩岸能持續交流溝通，對於認知不同的繼續努力。」竟然又提「九二共識的精神」，似乎開始轉向。
隨同出訪的黃介正抵台後表示，「朱立倫訪美並未針對兩岸關係提出新論述，也未改變九二共識。」好像大家的理解能力太差，誤解了朱立倫所說的話。真是這樣嗎？
國民黨大陸部主任林祖嘉也急忙跳出來澄清表示，朱立論所言「和中國大陸應該基於原則交往」之原則就是「九二共識，一中各表」，而「九二共識、一中各表本來就是agree（一中）和disagree（各表），一中是共識，各表不是共識，這就是『有共識和沒共識』或是說『沒有共識的共識』」。
國民黨教授黨官掌握不住語言邏輯
「九二共識，一中各表」之中，如果雙方有「一中」的交集與共識，雖然有「各表」之異，那就是同時存在共識與分歧，就是有共識，這個共識就是「兩岸同屬一中框架」，框架之內的實體義涵有分歧，不是嗎？然而，依據客觀的文意，「沒有共識的共識」是有共識，還是沒共識？若有共識，其內涵就是「沒有共識」，這與有「一中」的「交集與共識」能一樣嗎？
「有共識和沒共識」就是兩者並列之意，應取其聯集，除非「有共識」之處的共識是「沒有共識」，否則，只要存在絲毫具體的「交集與共識」就是有共識。這是人類語言與思維邏輯的基本結構，林祖嘉是大學教授，掌握不住這個基本結構嗎？那還能搞什麼兩岸關係？顯然，黃介正若不是與林有同樣的問題，就是睜著眼睛說瞎話，存心欺騙台灣人民，不管是那一種情況，都很可悲。
沒有邏輯的狡辯只能曝露了自己的拙劣
林祖嘉還強調，「朱立倫講九二共識是『沒有共識的共識』，其實也是一個共識，很多人以為他要改變什麼，但其實並沒有」。如果沒有改變什麼，為何不能在美國人面前把「九二共識，一中各表」的「原則」再說得更清楚，更有說服力，用力說服美國人接受，偏偏要引用阿扁的「沒有共識的共識」？
林祖嘉說這話，以為天下人都是傻子嗎？其實更加彰顯了國民黨內充滿昏庸無能，顢頇彌縫，或居心險惡，存心說謊之輩，最後被證明的傻子一定是自己。國民黨一敗再敗，無法再起，良有以也，天理不爽啊。
其實，「九二共識，一中各表」自身就有治不好的硬傷，連蘇起堅持了多年之後，在今年2月也坦言應該翻頁了，給了國民黨兩岸路線一記致命的重拳。德國哲學家康德曾說：「政治是高明的騙術。」朱立倫留美，似乎也頗好此道，面對致命困境，找不到合理出路，可能因此鋌而走險，「騙」行天下。美國人這麼好騙嗎？心想騙不了老美，騙國內民眾也好吧！把國內民眾當傻子玩弄，最後一定是自己才是傻子。
應推動兩岸政治對話
國民黨內有一種奇怪的看法，兩岸關係是執政者的責任，在野黨沒有責任，也不能與大陸政治對話。這只對了一半。
與大陸政治對話確實只有公權力代表可以出場，但作為在野黨可以根據實際的形勢，論述其必要性，進而提出兩岸政治對話的主張，作為自己的政策，喚醒群眾的認知，爭取民眾的認同。同時，對關係到台灣前途與台灣人民福祉甚深的兩岸問題，每個政黨都有責任，不是執政黨的專利或禁臠。
今年爆發烏俄之戰，其實是國民黨調整兩岸路線，說服台灣人民反台獨，提出兩岸應開始進行政治對話的主張，給民進黨壓力，戳破其謊言的好機會。看樣子，又被自己糟蹋了，非但得不了分，可能還要失分，2024未戰先衰。
●作者：朱駿／時事評論人
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