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名家論壇》朱駿／朱立倫訪美，以為一騙天下無難事

▲朱立倫訪美兩週返台。（圖／文傳會提供）
▲朱立倫訪美兩週返台。（圖／文傳會提供）

文/朱駿

2022-06-13 16:09:13

朱立倫訪美想以「親美」的旋律取悅美國人，改變美國人對國民黨的印象，寄望他們不會掣肘國民黨2024的選情。這趟走訪本來就不被看好，因為民進黨在美國人眼中比國民黨好使太多，朱不服氣，以為可以憑一己長期為美國人提供信息的苦勞與一時的表演扭轉局勢。事實證明，非但沒能達到目的，反而有令國民黨的兩岸路線更加崩解散亂，2024更加無望的可能。

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親美好說，不親中才致命

台灣自兩蔣時期以來依賴美國的保護、市場與軍售，說台灣或國民黨親美，不讓人意外。朱立倫大唱「親美」旋律，雖然太過諂媚，引起藍營不少人的反感，但基本上在事實基本面還找得到支撐點，是過頭了，卻不算錯。

若身為「中國國民黨」主席說國民黨「不親中」，好像自己是外國人，那麼，這個黨名是不是該改了，改成「台灣國民黨」，同時應該高舉「台灣是主權獨立的國家」的主張？不然，這語境怎麼對頭？如果真這樣，不就成了民進黨的小跟班或馬前卒？國民黨不就成了冗餘政黨，失去價值了？

東施效顰學阿扁

朱立倫在美國被問到國民黨的「九二共識」，竟然引用當年阿扁的名言「沒有共識的共識」作答，還拉了美國的「一中政策」做陪襯。「台灣是中國的一部分」是寫在《中美建交公報》之中的，朱立倫說美國的「一中政策」也是「沒有共識的共識」，美國人都不曾或不會這麼說，朱這麼說是什麼意思呢？

美國只能是在台灣與「中華人民共和國政府」的關係上保留有模糊空間，正如大陸學者李義虎、劉紅、張植榮在他們2015的說中所說：「實際上，美國在堅持自己『一個中國』政策時，反倒從沒有正面定義過『中國』的涵義，其在建交聲明中承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，但是並沒有承認台灣也屬於這一政府的管轄。」這裏面其實存在台灣方面特別是國民黨的戰略制高點，國民黨人沒看到。

一人扯謊，多人圓謊

朱立倫返台前，於美西時間10日晚間舉行「訪美之旅結束-返台」記者會。對於日前在華府布魯金斯研究所演講時未提九二共識，被問到時則以「沒有共識的共識」回應一事做出第一手解釋。他強調，「國民黨堅持捍衛中華民國，堅持民主自由、反對台獨，九二共識的精神是求同存異，對於雙方沒有共識的部分相互尊重、各自表述，希望未來兩岸能持續交流溝通，對於認知不同的繼續努力。」竟然又提「九二共識的精神」，似乎開始轉向。

隨同出訪的黃介正抵台後表示，「朱立倫訪美並未針對兩岸關係提出新論述，也未改變九二共識。」好像大家的理解能力太差，誤解了朱立倫所說的話。真是這樣嗎？

國民黨大陸部主任林祖嘉也急忙跳出來澄清表示，朱立論所言「和中國大陸應該基於原則交往」之原則就是「九二共識，一中各表」，而「九二共識、一中各表本來就是agree（一中）和disagree（各表），一中是共識，各表不是共識，這就是『有共識和沒共識』或是說『沒有共識的共識』」。

國民黨教授黨官掌握不住語言邏輯

九二共識，一中各表」之中，如果雙方有「一中」的交集與共識，雖然有「各表」之異，那就是同時存在共識與分歧，就是有共識，這個共識就是「兩岸同屬一中框架」，框架之內的實體義涵有分歧，不是嗎？然而，依據客觀的文意，「沒有共識的共識」是有共識，還是沒共識？若有共識，其內涵就是「沒有共識」，這與有「一中」的「交集與共識」能一樣嗎？

「有共識和沒共識」就是兩者並列之意，應取其聯集，除非「有共識」之處的共識是「沒有共識」，否則，只要存在絲毫具體的「交集與共識」就是有共識。這是人類語言與思維邏輯的基本結構，林祖嘉是大學教授，掌握不住這個基本結構嗎？那還能搞什麼兩岸關係？顯然，黃介正若不是與林有同樣的問題，就是睜著眼睛說瞎話，存心欺騙台灣人民，不管是那一種情況，都很可悲。

沒有邏輯的狡辯只能曝露了自己的拙劣

林祖嘉還強調，「朱立倫講九二共識是『沒有共識的共識』，其實也是一個共識，很多人以為他要改變什麼，但其實並沒有」。如果沒有改變什麼，為何不能在美國人面前把「九二共識，一中各表」的「原則」再說得更清楚，更有說服力，用力說服美國人接受，偏偏要引用阿扁的「沒有共識的共識」？

林祖嘉說這話，以為天下人都是傻子嗎？其實更加彰顯了國民黨內充滿昏庸無能，顢頇彌縫，或居心險惡，存心說謊之輩，最後被證明的傻子一定是自己。國民黨一敗再敗，無法再起，良有以也，天理不爽啊。

其實，「九二共識，一中各表」自身就有治不好的硬傷，連蘇起堅持了多年之後，在今年2月也坦言應該翻頁了，給了國民黨兩岸路線一記致命的重拳。德國哲學家康德曾說：「政治是高明的騙術。」朱立倫留美，似乎也頗好此道，面對致命困境，找不到合理出路，可能因此鋌而走險，「騙」行天下。美國人這麼好騙嗎？心想騙不了老美，騙國內民眾也好吧！把國內民眾當傻子玩弄，最後一定是自己才是傻子。

應推動兩岸政治對話

國民黨內有一種奇怪的看法，兩岸關係是執政者的責任，在野黨沒有責任，也不能與大陸政治對話。這只對了一半。

與大陸政治對話確實只有公權力代表可以出場，但作為在野黨可以根據實際的形勢，論述其必要性，進而提出兩岸政治對話的主張，作為自己的政策，喚醒群眾的認知，爭取民眾的認同。同時，對關係到台灣前途與台灣人民福祉甚深的兩岸問題，每個政黨都有責任，不是執政黨的專利或禁臠。

今年爆發烏俄之戰，其實是國民黨調整兩岸路線，說服台灣人民反台獨，提出兩岸應開始進行政治對話的主張，給民進黨壓力，戳破其謊言的好機會。看樣子，又被自己糟蹋了，非但得不了分，可能還要失分，2024未戰先衰。


●作者：朱駿／時事評論人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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