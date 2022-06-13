獨／黃子佼曬娃遭批無關社會 同理心思考「他們不快樂」
孟耿如去年11月在臉書上公布懷孕喜訊，讓50歲的黃子佼開心升格當爸，今年5月夫妻倆也順利迎來寶貝女兒「黃玉米」。平時就喜歡分享生活日常的黃子佼，愛女出生後更是積極曬出娃照，不過還是會在特定時間發文，怎料仍引發酸民不滿，被罵「關社會什麼事」，而黃子佼也向《NOWnews今日新聞》給出回應。
由於黃玉米在5月19日出生，黃子佼決定在每天的5點19分準時曬出娃圖，提醒大家要準時收看，這次他釋出一組女兒四連拍的近距離照，無論哪個表情都呆萌可愛，黃子佼也將她形容得相當俏皮：「四連拍之標準示意圖，有睜一隻眼閉一隻眼，有瞇瞇眼而且翹嘴唇，有調皮鬼臉手指靈活，也有楚楚可憐好委屈，愛哪張實在太難挑了！」
不過黃玉米的萌照，卻被一名網友攻擊：「關社會什麼事？」黃子佼則出面護女：「您寫這六個字，跟社會也沒有關係，純屬您個人意見。」也向《NOWnews今日新聞》表示已有一大排網友被黃玉米療癒到，且數以千計的人，幾乎可以代表社會人士，笑說：「還是可以跟社會稱得上一點關係。」而黃子佼也相當有同理心，除了客觀回應網友之外，也試著站在對方角度思考：「我在想他們是不是不快樂，明明值得喜悅，到了他們眼裡，卻變成不開心的事。」還舉例前陣子動物園的水豚媽媽，生了3隻水豚寶寶，引來許多人祝賀，如今一個生命的誕生卻不及此，讓他有些無奈，也希望社會任何一隅，都能獲得更多的愛和療癒。