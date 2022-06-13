高雄今新增7178例確診　陳其邁：這周疫情會逐步往下走

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潘炤穎也分析確診個案年齡層疫苗涵蓋率和盛行率指出，高雄盛行率是10.94%，50-64歲、65歲以上確診者個案近日也增加，其餘各年齡層盛行率都在10%以上，與整體平均值落差會越來越低。
衛生局長黃志中指出，高市目前醫療量能充足，目前專責病房有2305床，空床數有1121，空床率達48.6%。加強型防疫旅館有484床，空床率達84.7%。目前有近7萬人進行居家照護。
教育局長謝文斌表示，高雄本周進行國、高中第三劑疫苗施打，今天在文府國中等6校，明天鼓山高中等14所學校希望家長同學踴躍回校師打，謝文斌也提醒施打同學們記得帶健保卡、意願書按照行程回校早點打早點有抗體。
另外，有鑑於國內確診人數突破260萬人，部分患者痊癒後，陸續出現「長新冠」後遺症，市長陳其邁也特別邀請高雄縣醫師公會理事長王宏育針對長新冠常出的「常見症狀」，並提供「四大招」提醒民眾按時服用抗病毒藥物，且保持愉快心情、良好睡眠及適度運動等，進而能增加其免疫力。
王宏育指出，一般是指，罹患新冠肺炎三個月後，陸續出現很多症狀，且症狀持續兩個月都沒好，又找不到原因。王宏育也提出一般出現症狀包括疲倦、咳嗽、全身酸痛、記憶力不好、腦霧或是掉髮等極有可能是長新冠的患者。至於哪些人容易得到「長新冠」？他提到，包括重症、慢性疾病患者、未打疫苗，以及多系統發炎症後群等。
王宏育也提供「4招」防堵得長新冠，除了民眾要謹記「NPIS」，也就是戴上口罩、勤洗手、酒精消毒、安全流通及社交距離。此外，除了積極打疫苗外，確診者經醫師開立抗病毒藥物paxlovid，一定要按時服藥，這樣才可以預防長新冠。最後，保持愉快心情、良好睡眠、適度運動等，也能增加其免疫力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。