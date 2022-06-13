BA.4、BA.5叩關邊境！黃立民：先別嚇自己　要觀察3指標

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中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，根據現有數據，BA.4、BA.5比起BA.1、BA.2變異株，增加「20%到30%」的傳播力，其中以美國與英國資料，BA.5傳播力又略高於BA.4，只是不像之前Delta變成Omicron時，是以倍數方式增加。
羅一鈞提醒，BA.4及BA.5致重症機率還沒有明顯較高，但傳染力已經提高，還是需要嚴密監測，並提高疫苗接種率，就算是已經有「無敵星星」，也就是確診過的民眾，因為BA.4及BA.5有很強的傳染力跟免疫逃脫，所以產生二次感染狀況應該會提高，還是要持續落實防疫措施。
對此，黃立民也特別提醒已確診過的民眾，還是要特別注意BA.4及BA.5，避免再重複染疫，被問及是否應施打第四劑疫苗或是次世代疫苗提升保護力，黃直言，「你又不是很喜歡打針的人」，一般民眾打很多針已經很厭煩了，若以投資報酬率來說，打次世代疫苗較好，「為什麼要急著打第四劑呢？」
黃立民進一步說明，由於疫苗效果不好，因此部分抵抗力比較差的族群要先打第四劑疫苗，不用等到次世代疫苗出來才打，但若是一般民眾，「你就可以等一下」，等次世代疫苗出來再接種即可，他也估計，未來所有民眾都要接種次世代疫苗，而非僅針對高風險族群施打。
現在本土尚無BA.4及BA.5，黃立民坦言，若未來BA.4及BA.5進入本土會怎樣還很難說，有可能會讓高原期「再高一點」，只是他預測，很多民眾都還是剛感染，屆時單日確診數「應該不太會破10萬」。
邊境檢疫自15日零時起將鬆綁為「3+4」，旅客入境後取消7天居家檢疫及7天自主健康管理，改進行3天居家檢疫及4天自主防疫，外界也擔心，此舉可能會加速BA.4及BA.5進入台灣，黃立民認為，確實有可能，但若是加嚴也只是「凌遲處死而已」，現在病毒都還沒進來台灣，不必先自己嚇自己，BA.4及BA.5也可能對本土疫情沒什麼影響，還是要持續密切觀察確診個案數、重症死亡率、醫療量能3大指標。
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