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鴻海顧問四建言　助台灣品牌打入元宇宙領域

▲鴻海顧問兼台大物理系教授張慶瑞近日於商研院舉辦的線上講座中表示，台灣應利用IC等四大優勢，協助品牌發展元宇宙應用的短期目標。（示意圖／取自Unsplash）
▲鴻海顧問兼台大物理系教授張慶瑞近日於商研院舉辦的線上講座中表示，台灣應利用IC等四大優勢，協助品牌發展元宇宙應用的短期目標。（示意圖／取自Unsplash）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-13 17:00:09

2021年元宇宙話題席捲全球，幾乎所有的產業都能跟元宇宙沾上邊，鴻海顧問兼台大物理系教授張慶瑞近日於商研院舉辦的線上講座中表示，未來新興的科技不是人工智慧、加密貨幣，而是量子科技、元宇宙加上新興物聯網，台灣應利用IC等四大優勢，協助品牌發展元宇宙應用的短期目標。

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財團法人商業發展研究院承接經濟部工業局臺灣品牌耀飛計畫，於10日舉辦線上講座，邀請張慶瑞擔任主講人，探討企業品牌的未來關鍵技術——元宇宙與量子。

張慶瑞一開講即點明，未來新興的科技不是人工智慧、加密貨幣等，而是量子科技、元宇宙加上新興物聯網，量子是一種現象，元宇宙則是因Covid-19疫情直接打斷人群間密切連結，並加速生活實虛合一與數位發展，這個新興的世界至少包括身份、朋友、沉浸感、多元化、經濟系統和文明，他說，量子科技與元宇宙，其實就是實虛二元論。

對於品牌如何達到「虛實合一」的領域，張慶瑞建議台灣可利用四大優勢，發展短期可能的目標，第一，利用台灣IC優勢，投入量子啟發式機器及MR設施；第二，利用台灣跨領域優勢，投入量子元宇宙應用產業；第三，利用台灣文創優勢，投入量子元宇宙文創產業與量子元宇宙教育；第四，利用台灣資金，成立量子元宇宙創投。
 

▲商研院承接經濟部工業局台灣品牌耀飛計畫，於上週五（10日）舉辦線上講座，邀請鴻海顧問兼台大物理系教授張慶瑞（圖左）擔任主講人，商研院副院長張皇珍（圖右）擔任主持人，共同探討企業品牌的未來關鍵技術——元宇宙與量子。（圖／商研院提供）
▲商研院承接經濟部工業局台灣品牌耀飛計畫，10日舉辦線上講座，邀請鴻海顧問兼台大物理系教授張慶瑞（圖左）擔任主講人，商研院副院長張皇珍（圖右）擔任主持人，共同探討企業品牌的未來關鍵技術——元宇宙與量子。（圖／商研院提供）

張慶瑞認為未來世界的虛實整合科技必須仰賴由資訊整合、應用整合、能源整合、虛實整合組成的量子元宇宙，而元宇宙目前的確需要法律規範，他也表示量子科技對企業的影響是全面性，屆時會結合所有產業後再衍生出全新的思維與應用。

商研院副院長兼此次講座主持人張皇珍也指出，元宇宙是未來的世界，台灣有半導體的優勢，也是最佳科技的孵化器基地，若是全面加速發展，未來可望成為經濟發展的主力群山。

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