鴻海顧問四建言　助台灣品牌打入元宇宙領域

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張慶瑞一開講即點明，未來新興的科技不是人工智慧、加密貨幣等，而是量子科技、元宇宙加上新興物聯網，量子是一種現象，元宇宙則是因Covid-19疫情直接打斷人群間密切連結，並加速生活實虛合一與數位發展，這個新興的世界至少包括身份、朋友、沉浸感、多元化、經濟系統和文明，他說，量子科技與元宇宙，其實就是實虛二元論。
對於品牌如何達到「虛實合一」的領域，張慶瑞建議台灣可利用四大優勢，發展短期可能的目標，第一，利用台灣IC優勢，投入量子啟發式機器及MR設施；第二，利用台灣跨領域優勢，投入量子元宇宙應用產業；第三，利用台灣文創優勢，投入量子元宇宙文創產業與量子元宇宙教育；第四，利用台灣資金，成立量子元宇宙創投。
張慶瑞認為未來世界的虛實整合科技必須仰賴由資訊整合、應用整合、能源整合、虛實整合組成的量子元宇宙，而元宇宙目前的確需要法律規範，他也表示量子科技對企業的影響是全面性，屆時會結合所有產業後再衍生出全新的思維與應用。
商研院副院長兼此次講座主持人張皇珍也指出，元宇宙是未來的世界，台灣有半導體的優勢，也是最佳科技的孵化器基地，若是全面加速發展，未來可望成為經濟發展的主力群山。