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因應疫情影響　國有不動產租金紓困延至12月底

▲財政部國產署今（13）日公告，延長國有非公用不動產租金減收2成措施至今年12月底。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲財政部國產署今（13）日公告，延長國有非公用不動產租金減收2成措施至今年12月底。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-06-13 16:58:00

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，為減輕民眾負擔，財政部之前奉行政院核定出租國有非公用不動產2020年至2022年6月應繳租金減收2成，受益承租人約19萬3千餘戶，減租金額達15.39億元。而考量民生經濟，財政部今（13）日公告延長國有非公用不動產租金減收2成措施至今年12月底。

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財政部指出，各機關經管國有公用不動產依國有財產法第28條但書及財政部訂頒「國有公用不動產收益原則」規定出租或提供利用案件，財政部之前核定2020年至2022年6月應收對價得由管理機關視個案情形予以減收或緩收；依規定出租案件，累計已減租約2.55萬戶，減租金額約14.2億元。

而考量疫情持續影響民生經濟，為紓解民困，財政部於2022年4月29日報奉行政院2022年6月6日核定延長國有非公用不動產租金減收2成措施至2022年12月底；基於衡平性考量，財政部2022年6月8日核定國有公用不動產紓困措施亦延長至2022年12月底，可減輕民眾及企業負擔，安心防疫。

國產署表示，國有非公用不動產租金減收措施由該署各分署（辦事處）主動辦理扣減，無需承租人提出申請，受益承租人約19萬8千餘戶，減租金額約3.16億元。至於委託經營及設定地上權業務部分也報奉財政部同意減收經營權利金及地租2成。相關訊息已公布於該署官方網站。民眾如對租金減收措施有任何疑問，亦可電洽各分署諮詢窗口。


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