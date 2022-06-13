嚴防新病毒株　陳其邁即日起加強邊境管制

高雄市今(13)日新增7178例本土個案，對於國內首見OmicronBA.4與BA.5變異病毒株，市長陳其邁表示，BA4與BA5傳染力非常強，且具免疫逃脫特性，他表示，目前BA2感染已經逐漸緩解，卻擔心「一波未平一波又起」，同時間又有不同病毒株混和感染，他宣布自即日起針對機場、港口等境外移入確診個案，抽驗做基因定序，以加強邊境管制。
中央流行疫情指揮中心今天公布國內首見BA4和BA5案例，其中被世界衛生組織（WHO）列為「令人擔憂變異毒株」的Omicron亞變種BA5，在機場被攔截，變種BA5傳染力高1.2倍。對此陳其邁做出上述表示。
陳其邁表示，目前國內的流行變異株屬於Omicron BA2，而目前BA2感染已經逐漸緩解，但4至6月OmicronBA4、BA5變異株已在英國等40國家成為主流病毒株，他擔心BA4、BA5進入台灣造成一波未平一波又起的狀況，恐怕會造成多個病毒株在同一時間感染的情況。
陳其邁指出，BA4與BA5具免疫逃脫特性，也就是當感染BA2，能否抵抗不感染BA4與BA5，答案是不會，有可能具部分免疫，但難免不被傳染，陳其邁也提醒雖然BA4與BA5重症及致死率與BA2沒有明顯差異，但傳染力更強，大家仍要注意。
※【NOWnews 今日新聞
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