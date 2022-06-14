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溜小孩去哪？全台5大親子公園　冠軍「這點」被家長讚爆

▲新北市三重的熊猴森樂園，是網路聲量第一的親子公園。（圖／翻攝新北市政府高灘地工程管理處官網）
▲新北市三重的熊猴森樂園，是網路聲量第一的親子公園。（圖／翻攝新北市政府高灘地工程管理處官網）

生活消費中心/綜合報導

2022-06-14 07:00:00

近年來全台各地出現許多親子共融公園，除了設施更加齊全多元外，也讓父母能與孩子同樂，因此許多父母都在關注到底哪座親子公園好玩，希望能在下個假日帶著家中寶貝前往。《Social Lab社群實驗室》追蹤最近一年內「親子公園」話題的網路聲量表現，一揭網友熱議的全台五大親子公園網路聲量排行，以及八大親子公園熱門遊樂設施。聲量第一的是為在新北三重的熊猴森林樂園，很多動物造景加上溜滑梯超多，相當受到家長青睞！而排名二、三分別是新竹竹北的AI智慧園區公園、高雄鼓山的凹子底森林公園。
 

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▲熊猴森林樂園
▲近年來全台各地出現許多親子共融公園，除了設施更加齊全多元外，也讓父母能與孩子同樂。（圖／《Social Lab社群實驗室》）

▲熊猴森樂園的溜滑梯超多，讓不少家長大讚不用排隊真好。（圖／翻攝新北市政府高灘地工程管理處官網）
▲熊猴森樂園的溜滑梯超多，讓不少家長大讚不用排隊真好。（圖／翻攝新北市政府高灘地工程管理處官網）
觀察網友熱議的親子樂園，可發現許多親子樂園皆以生態動物為主題，像是「熊猴森林樂園」就以台灣特色動物，如台灣獼猴等，作為造景，讓孩子在遊樂同時還能認識各式台灣動物，讓許多家長直呼「真的可愛又好玩！而且溜滑梯超多～不用排隊很讚。」

排名第二的「AI智慧園區公園」有著大面積的滑步車場，讓家長可以帶家中寶貝去練習，且滑步車場設計多樣關卡，讓許多網友表示「小孩超放電！玩不膩」；而「獅山親子公園」則設有兩層樓高溜滑梯，有民眾就分享「小朋友玩得超過癮， 一直說是她玩過最好玩的溜滑梯」，推薦家長可以帶著家中小孩同遊。

另外，「凹子底森林公園」則以鳥巢為主題，以此發想遊樂設施設計。而以海洋生態為主題的「潮境公園」，其中鸚鵡螺造型溜滑梯也讓許多民眾直呼「好有創意」，有許多網友便回應「這裡有很多海洋相關知識科普，很適合順便教導孩子環保重要性」，表示能夠寓教於樂十分吸引人。
 

▲《Social Lab社群實驗室》追蹤最近一年內「親子公園」話題的網路聲量表現，一揭網友熱議的全台五大親子公園網路聲量排行，以及八大親子公園熱門遊樂設施。
▲《Social Lab社群實驗室》追蹤最近一年內「親子公園」話題的網路聲量表現，一揭網友熱議的全台五大親子公園網路聲量排行，以及八大親子公園熱門遊樂設施。


進一步觀察網友熱議的親子公園遊樂設施，可發現「溜滑梯」、「盪鞦韆」等公園經典設施最受到熱論，有網友就表示「小孩去公園就只玩溜滑梯…怎麼玩都玩不膩」，讓許多心有戚戚焉的家長回應「真的！！叫他去玩一點別的都不要」。另外，也有民眾請益「盪鞦韆排了好久，到底一個小孩玩多久算公平？」，表示公園的盪鞦韆時常大排長龍，讓許多網友紛紛回應「對！每次都拿捏不好多久要叫小孩下來」、「看到後面有人在排隊就會叫小孩要注意時間，要輪流」。

除此之外，許多孩子到公園也喜歡在「沙坑」內遊玩，有人就分享「小孩真的可以在沙坑玩一整天，現在模型這麼多，可以堆出超多東西」，引發網友熱議，有家長就回應「對！而且每次都會跟其他孩子變成朋友，一起交換道具」；而如，「攀爬設施」、「吊橋」、「平衡木」等較為刺激的遊戲，也深受大童喜愛，像是有民眾就表示「小孩上國小以後溜滑梯什麼都不玩了，每次去公園都只玩攀爬架」。下一個假日不妨參考上述的熱門親子公園，與孩子同樂度過悠閒的假日時光！

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