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桃園雙屍命案！解剖結果出爐　妻僅懷1胎、頭部均遭重擊

▲今（13）日檢警解剖複驗出爐，確認李女僅懷有1胎，並非外傳的「龍鳳胎」，初步研判死因是頭部遭鈍器重擊。（圖為死者家屬招魂畫面／記者李春台翻攝）
▲今（13）日檢警解剖複驗出爐，確認李女僅懷有1胎，並非外傳的「龍鳳胎」，初步研判死因是頭部遭鈍器重擊。（圖為死者家屬招魂畫面／記者李春台翻攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-13 17:53:06

桃園日前驚傳一起雙屍命案，一對泰國華僑李氏夫妻，疑因生意上出現分潤問題，被合夥人泰裔王姓男子殺害，今（13）日檢警解剖複驗出爐，確認李女僅懷有1胎，並非外傳的「龍鳳胎」，初步研判，夫妻倆的死因均為頭部遭鈍器重擊

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回顧事發經過，兇嫌王姓男子與李姓夫妻都是泰國人，先後來台工作從事人力仲介業，原本3人應該是合夥關係，但王男疑似不滿勞役不均，且對利潤分配有意見，李姓夫妻則質疑王男在帳目，加上匯兌利益分配不均，因此雙方相約在8日談判討論，不料夫婦兩人卻慘遭殺害。

夫妻失蹤後，家屬心急如焚不斷尋找，在得知2人與合夥人有金錢糾紛後，便打電話向對方詢問，但對方僅回「青埔高鐵站」，就馬上掛電話，親友果然在高鐵站前停車場找到夫妻的BMW休旅車，但不見2人蹤影，經報警處理後，才在後車廂找到夫妻遺體，現場更留有一地屍水。

王男也在9日上午9時許，前往桃園國際機場，搭乘上午10時38分的星宇航空JX741出境返回泰國，警方目前也正在聯繫泰國警方協尋王姓兇嫌。

今天檢方解剖複驗出爐，確認李女僅懷有1胎，並非外傳的「龍鳳胎」，初步研判死因是頭部遭鈍器重擊。（編輯：孫唯容）

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