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6／15起恢復旅客轉機　桃園機場今實地模擬演練

▲桃園機場今（13）日進行恢復旅客轉機實地演練，現場檢視動線引導、商業服務及防疫清消等各環節重點。（圖／桃園機場公司提供）
▲桃園機場今（13）日進行恢復旅客轉機實地演練，現場檢視動線引導、商業服務及防疫清消等各環節重點。（圖／桃園機場公司提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-13 18:12:25

指揮中心日前宣布自6月15日起，恢復旅客轉機，及開放落地旅客前往防疫旅館，可由親友接送不再限制防疫車隊。桃園機場公司今（13）日針對旅客下機、安檢、候機、供餐購物及親友接送等關鍵流程進行模擬演練，透過完善布署規劃，確保政策正式實施後流程一切順暢。

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機場公司總經理但昭璧表示，針對指揮中心所公布15日凌晨零時即將實施的恢復旅客轉機及開放親友接送2項政策，將全力以赴完成任務。恢復旅客轉機須會同航聯會、航空公司、航警局、疾管署及免稅店業者確認釐清相關流程及責任劃分，桃園機場已於上星期預先有所規劃，在接獲指揮中心指示後，也連夜做好相關準備，於今天上午舉行模擬演練會前會，對於作業細節逐項與各單位詳細討論，下午則以實地演練，現場檢視動線引導、商業服務及防疫清消等各環節重點，確定各單位分工與責任，整體過程順利。

但昭璧說，關於開放親友接送旅客前往檢疫地點，對於入境旅客疏運將有很大幫助，直接縮短入境旅客於機場耗費的時間，更能使機場服務品質獲得改善。 

機場公司指出，依據規劃，轉機（過境）旅客下機後將立即與入境旅客進行分流，由航空公司引導至通過轉機安檢，再帶往出境層的指定區域（專屬候機室或貴賓室）等候，因應旅客購買免稅商品及飲食需求，免稅店業者以QR Code提供旅客於App平台選購後，再由專人配送至指定候機室或貴賓室。

為落實防疫及清消作業，轉機（過境）旅客須強制配戴口罩及進行手部清消及體溫量測，轉機等候期間需全程將識別貼紙貼於明顯處，機場公司也將持續依3級警戒標準執行環境清消。

另外，入境旅客於完成深喉唾液篩檢後，可選擇搭乘防疫車隊或親友接送方式前往檢疫地點，機場公司已針對親友接送完成旅客乘車動線規劃及設置親友等候區，第一航廈入境路緣11-15號及第二航廈入境路緣31-33號，呼籲前來接機的親友遵守相關交通規定，除接送外，不可臨停於接送區，違者將通知航警局開罰。

機場公司表示，桃園機場2022年1至5月旅運量為53萬4,734人，較去年同期成長37.5%，在開放親友接送後，將可有效緩解對於防疫車隊的需求，加快疏運速度，提供更人性化的服務。機場公司於政策正式實施前，將針對整體規劃做最後調整，持續優化流程，並配合指揮中心邊境管制政策及交通部指示，滾動調整相關措施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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