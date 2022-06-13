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BA.5傳染力高1.2倍　以色列新研究：「這類人」抗體最多

▲自新冠疫情爆發以來，以色列政府將大規模疫苗接種作為抗疫核心策略。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲自新冠疫情爆發以來，以色列政府將大規模疫苗接種作為抗疫核心策略。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-13 18:22:21

Omicron新一代變異株BA.4、BA.5在國際升溫，引起外界關注，而國內也在13日首度出現Omicron亞變種BA.4和BA.5病例，目前研究指出，雖然這兩種變異株並不會造成更嚴重的病情，但它們的傳播力都超過原始毒株。以色列近來一項研究顯示，已經接種新冠疫苗，並從感染Omicron變異株後康復的患者，能夠產生最多的抗體來抵禦擴散至各國的BA.5。

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根據《以色列時報》（Times of Israel）報導，以色列希巴醫療中心（Sheba Medical Center）近來一項最新研究結果顯示，接種過新冠疫苗並且曾感染過Omicron病毒病康復者產生了最多的BA.5抗體。但不論是接種過疫苗但沒感染過Omicron病毒，或是反過來沒打過疫苗但曾感染Omicron病毒的兩類人，體內抗體都明顯少於打過疫苗且染過Omicron者。

希巴醫療中心（Sheba Medical Center）傳染病部門負責人芮格夫－尤柴（Gili Regev-Yochay）表示，「我們在實驗室清楚看到，感染Omicron病毒且未接種疫迷的人沒有足夠保護力對抗其他變異株。但只要有感染過並接種過疫苗的人，都會產生更多抗體。」

以色列近來新冠確診病例逐漸上升，依據衛生部門數據顯示，單日新增了約3259名患者，且有102名患者病情嚴重。

自5月中旬開始，以色列R值上升至1以上，目前已來到1.44，是三個月以來的新高。R值指的是，在沒有任何防疫作為介入，同時所有人都沒有免疫力的情況下，一個感染到某種傳染病的初發個案，會把疾病傳染給其他多少個人的平均數。數字愈大，代表流行病的控制愈難。

以色列抗疫首長薩卡（Salman Zarka）12日表示，他認為以色列疫情尚未進入全面爆發的階段，敦促大眾重新戴上口罩，但也強調無意重啟像是過去2年那樣的限制措施。

以色列在4月23日就取消針對大眾的室內戴口罩規定，不過衛生醫療場所仍要戴口罩。如今衛生官員將開會討論重新實施室內口罩令規定。

自2020年新冠肺炎大流行爆發以來，以色列已經經歷5波疫情。以色列政府將大規模疫苗接種作為抗疫核心策略，截至12日數據，全國約950萬人口之中，有超過670萬人至少施打一劑疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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