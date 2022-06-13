BA.5傳染力高1.2倍　以色列新研究：「這類人」抗體最多

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希巴醫療中心（Sheba Medical Center）傳染病部門負責人芮格夫－尤柴（Gili Regev-Yochay）表示，「我們在實驗室清楚看到，感染Omicron病毒且未接種疫迷的人沒有足夠保護力對抗其他變異株。但只要有感染過並接種過疫苗的人，都會產生更多抗體。」
以色列近來新冠確診病例逐漸上升，依據衛生部門數據顯示，單日新增了約3259名患者，且有102名患者病情嚴重。
自5月中旬開始，以色列R值上升至1以上，目前已來到1.44，是三個月以來的新高。R值指的是，在沒有任何防疫作為介入，同時所有人都沒有免疫力的情況下，一個感染到某種傳染病的初發個案，會把疾病傳染給其他多少個人的平均數。數字愈大，代表流行病的控制愈難。
以色列抗疫首長薩卡（Salman Zarka）12日表示，他認為以色列疫情尚未進入全面爆發的階段，敦促大眾重新戴上口罩，但也強調無意重啟像是過去2年那樣的限制措施。
以色列在4月23日就取消針對大眾的室內戴口罩規定，不過衛生醫療場所仍要戴口罩。如今衛生官員將開會討論重新實施室內口罩令規定。
自2020年新冠肺炎大流行爆發以來，以色列已經經歷5波疫情。以色列政府將大規模疫苗接種作為抗疫核心策略，截至12日數據，全國約950萬人口之中，有超過670萬人至少施打一劑疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。