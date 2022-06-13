旅行業盼國境全面開放　王國材：逐步放寬勿太急

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針對旅行團出入國境部分，王國材稱，交通部正在討論出入境團指引，初步希望打滿3劑疫苗，加上出團前2天出示陰性證明；有人反映國外沒有那麼多的限制，甚至有些不需要證明，交通部會準備好，等適當時機與指揮中心討論。
另外，為帶動基隆港轉型發展，串聯港區空間及活化再利用，提升客貨運輸效能，港務公司推動的西2、3倉庫修復已於5月完工，軍港遷建第一期工程亦將於6月底完成點交。王國材今天視察基隆港西7、西16物流倉庫，西2西3旅客中心。
王國材表示，基隆港不僅是民生物資重要進出港，也是亞洲最佳郵輪母港，與都市發展關係密切，深具發展潛力，港務公司應持續與航商業者及基隆市政府積極合作，並持續透過市港合作平台，積極協助基隆市政府推動國門廣場計畫，讓基隆港成為海運貨物及國際郵輪的重要據點。
港務公司表示，為提升旅運服務品質並賦予歷史建物多元用途，興建於日治時期的西2西3倉庫在103年列為歷史建築後，以保留歷史風貌，修復再利用為現代化旅客中心，耗時3年於5月16日完工，其中西2倉庫文創商業區刻正進行招商，西3倉庫為旅客通關檢查及行李服務區，可容納24萬噸國際郵輪及兩岸、離島客輪停靠，通關效率由每小時1,200人提升至3,120人，客運服務品質大幅提升。
基隆港已有130年歷史，為帶動港區轉型，整合東西岸碼頭空間，105年在行政院支持下，將東岸軍用碼頭遷移至西岸，以分階段方式代拆代建，港務公司報告軍港遷建工程進度，第一期工程將在6月底完成點交，搬遷後將提升港埠空間使用效益，完善基隆港整體發展。
交通部指出，基隆港近年積極轉型及多元發展，創造再生機會，港務公司和基隆市政府藉由市港合作平台，已成功推動軍港遷建、國門廣場及西2西3倉庫再利用等重大建設，未來將持續整合串聯港區空間及優化港埠營運環境，結合在地文化資源發展旅運服務，將基隆港打造成為兼具活力及魅力的海洋國家門戶。