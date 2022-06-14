房市／台中西區住宅均價創新高！手上有2種中古屋能保值
最新一期《大台中房市季報》揭露，台中市西區房價長期維持穩定，今（2022）年第一季住宅均價更達歷史最高。在地房仲觀察，西區位處蛋黃區，機能、學區、居住氛圍均佳，因此像是麻園頭溪兩側的河岸宅，以及明星學校周邊的學區宅，都深受自住客喜愛，即使是屋齡25至30年間的中古屋，房價依然保值；如果是首購族想要買進此區，以供給量相對稀缺但總價較低的2房、小3房較適合，可以將總價壓在1500萬以內。
《大台中房市季報》分析，台中市西區公寓、華廈、大樓等區分建物均價，今年第一季創新高；信義房屋進一步統計實價登錄資料，西區住宅單價28.1萬、平均購屋總價1601萬雙雙創歷年最高。信義房屋公益忠明店店長蔡侑臻分析，隨著台中市蛋白區新屋價格也水漲船高，蛋黃區因有成熟的機能、悠久的明星學區等條件，新屋具有稀少性，價格更高，而中古屋也仍十分保值。
蔡侑臻以新開幕的公益忠明店所經營的商圈為例，大業國中周邊學區宅、麻園頭溪兩側河岸宅，都深受自住客喜愛。學區宅部分，明星學校大業國中歷史悠久，即使周邊住宅屋齡多落在23至26年，3房加車位物件總價約1500至2000萬、4房加車位則約2000至2500萬，有學區考量的首購族，建議鎖定周邊2房產品，總價仍能壓在800至1000萬之間，唯供給量相對稀缺。
河岸宅部分，蔡侑臻指出，麻園頭溪兩側中古屋屋齡多半也在25年左右，但3房仍需1500至1600萬，4房則約2000萬上下；另還有國泰系列的透天別墅，因為建商品牌、物件稀少性、居住環境綠蔭遮蔽，總價在3500至5000萬之間。他建議，首購族不妨往麻園頭溪南側，有一些量體較大的社區，可以找到小3房物件，總價約落在1200至1500萬間。
不只住宅產品不畏疫情、打炒房政策干擾，始終維持穩定，蔡侑臻表示，就連公益路商圈前幾年因為高租金，導致許多店家撤出，近期空租率也漸漸下降，主要是業者看準當地「一級美食戰區」的區位條件，且正值疫情期間，租金洽談空間略大，因此仍願進場布局，去年至今陸續有許多店面順利出租，承接業者包括連鎖火鍋店等。