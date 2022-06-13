林佳龍提百億救觀光 柯文哲：我媽媽都說有計畫再編預算
有意爭取民進黨台北市長提名的交通部前部長、無所任大使林佳龍，今（13）日拋出首都願景「台北首都圈經濟與觀光5+5計畫」政見，預計將在4年內投入100億元預算，推動台北市首都主題旅遊等。對此台北市長柯文哲今日下午被問及該議題時，直言「我媽媽（何瑞英）都跟我講，要先有計畫再編預算，不是先編預算再寫計畫。」
柯文哲今日下午進入議會進行施政總質詢時，國民黨議員王鴻薇表示，林佳龍因為要爭取台北市長提名，開始拋出一些政見，包括要投100億元推廣首都圈觀光產業，這樣的政見究竟可不可行？對此柯文哲則強調，「這我媽媽都跟我講說，要先有計畫再編預算，不是先編預算再寫計畫。」
柯文哲強調，要先有計畫才能知道推行計畫要用多少錢，「怎麼會都沒講計畫就要100億元，那100億元你要做什麼？」王鴻薇則邀情柯文哲，應該以自己的執政經驗為對照，或是勸誡林佳龍用過去的狀況來做計畫，「只講出柯媽何瑞英，又會被外界罵媽寶。」
不過，柯文哲仍堅持以媽媽為例，表示「我媽媽說前瞻計畫很奇怪，我問她說為什麼？我媽媽就這樣跟我說的，我就覺得我媽媽很聰明。」王鴻薇追問是不是真的要用媽媽的嘴巴來罵林佳龍？柯文哲態度則轉趨低調，表示沒有在罵林佳龍，只是邏輯是這樣而已。